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Кличко: У Києві різко зросла кількість хворих COVID-19, у Лаврі – спалах

Четвер, 9 квітня 2020, 12:12
Кличко: У Києві різко зросла кількість хворих COVID-19, у Лаврі – спалах

У Києві за минулу добу зафіксували 41 випадок захворювання на коронавірус, що втричі більше порівняно з попередніми днями, одна людина померла.

Джерело: мер столиці Віталій Кличко на онлайн пресконференції 9 квітня

Пряма мова: "Новини в мене сьогодні, на жаль, невтішні. За минулу добу кількість киян, що захворіли на коронавірус, збільшилася майже втричі в порівнянні з попередніми днями – 41 людина! З них двоє медиків. За добу, що минула, в столиці ще один випадок – летальний.

Із випадків, зареєстрованих за минулу добу, 26 – у Києво-Печерській лаврі".

Деталі: За словами Кличка, наразі складно уявити, яким може бути ланцюг подальшої передачі інфекції, тому він із хвилюванням чекає Великодня, щоб після свята ситуація різко не загострилася і в місті не було сотень нових хворих.  

Загалом у Києві вже 335 підтверджених випадків коронавіруса. Зокрема, захворіли 14 лікарів і медсестер.

Серед тих, хто захворіли за минулу добу: 11 жінок (віком від 26 до 71 року та 6-місячна дівчинка) і 29 чоловіків (у віці від 36 до 70 років). 

До лікарень столиці госпіталізували 6 пацієнтів. Інші лікуються вдома, на самоізоляції, під контролем медиків.

Що було раніше: 6 квітня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Києво-Печерській Лаврі зафіксували 4 випадки захворювання на COVID-19.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі 

Передісторія:

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївкоронавірусВіталій КличкоCovid-2019
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