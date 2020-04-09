Головний санлікар приїхав до Миколаєва: буде шукати коронавірус
Вранці 9 квітня в Миколаїв прибув головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, який планує розібратися, чому в Миколаївській області не зафіксовано жодного випадку коронавірусу.
Джерело: місцевий сайт НовостіN
Деталі: Відзначається, що Ляшко приземлився на військовому аеродромі Кульбакіно та вже приїхав до Миколаївського лабораторного центру на вулиці Лазурній.
Разом з Ляшком прибули заступник голови Миколаївської ОДА Олександр Трайтлі, в.о. головного санітарного лікаря у Миколаївській області Володимир Клочко та начальник управління охорони здоров'я Миколаївської ОДА Павло Георгієв.
За словами головного санлікаря, причина відсутності підтверджених випадків захворювання COVID-19 у Миколаївській області може бути пов'язана не з помилками в тестуванні, а з тим, що аналізи не своєчасно доставляють в спеціалізовану лабораторію.
Він також допустив, що, можливо, ніхто не допускає ніяких помилок в Миколаївській області, і всі працюють відмінно. Щоб це з'ясувати, він і приїхав до Миколаєва.
Ляшко має намір відвідати Центр первинної медико-санітарної допомоги у Миколаєві і перевірити роботу виїзної "коронавірусної" бригади, а по можливості і виїхати разом з ними на виклик до пацієнта.
Відзначається, що зараз у Миколаївському лабораторному центрі проходить робоча нарада, але журналістів на неї не пустили.
Станом на ранок 9 квітня в Миколаївській області не зафіксовано жодного випадку коронавірусу.
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Передісторія:
- Станом на ранок 9 квітня в Україні підтверджено 1892 випадків захворювання на COVID-19, протягом 8 квітня підтверджено 224 нових випадки. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 57 людей.