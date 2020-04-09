Головний санлікар приїхав до Миколаєва: буде шукати коронавірус

Вранці 9 квітня в Миколаїв прибув головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, який планує розібратися, чому в Миколаївській області не зафіксовано жодного випадку коронавірусу.

Джерело: місцевий сайт НовостіN

Деталі: Відзначається, що Ляшко приземлився на військовому аеродромі Кульбакіно та вже приїхав до Миколаївського лабораторного центру на вулиці Лазурній.

Разом з Ляшком прибули заступник голови Миколаївської ОДА Олександр Трайтлі, в.о. головного санітарного лікаря у Миколаївській області Володимир Клочко та начальник управління охорони здоров'я Миколаївської ОДА Павло Георгієв.

За словами головного санлікаря, причина відсутності підтверджених випадків захворювання COVID-19 у Миколаївській області може бути пов'язана не з помилками в тестуванні, а з тим, що аналізи не своєчасно доставляють в спеціалізовану лабораторію.

Він також допустив, що, можливо, ніхто не допускає ніяких помилок в Миколаївській області, і всі працюють відмінно. Щоб це з'ясувати, він і приїхав до Миколаєва.

Ляшко має намір відвідати Центр первинної медико-санітарної допомоги у Миколаєві і перевірити роботу виїзної "коронавірусної" бригади, а по можливості і виїхати разом з ними на виклик до пацієнта.

Відзначається, що зараз у Миколаївському лабораторному центрі проходить робоча нарада, але журналістів на неї не пустили.

Станом на ранок 9 квітня в Миколаївській області не зафіксовано жодного випадку коронавірусу.

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