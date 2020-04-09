Головний санлікар приїхав до Миколаєва: буде шукати коронавірус

1744 перегляди
Четвер, 9 квітня 2020, 13:03
Фото novosti-n

Вранці 9 квітня в Миколаїв прибув головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, який планує розібратися, чому в Миколаївській області не зафіксовано жодного випадку коронавірусу.

Джерело: місцевий сайт НовостіN

Деталі: Відзначається, що Ляшко приземлився на військовому аеродромі Кульбакіно та вже приїхав до Миколаївського лабораторного центру на вулиці Лазурній. 

 

Разом з Ляшком прибули заступник голови Миколаївської ОДА Олександр Трайтлі, в.о. головного санітарного лікаря у Миколаївській області Володимир Клочко та начальник управління охорони здоров'я Миколаївської ОДА Павло Георгієв.

За словами головного санлікаря, причина відсутності підтверджених випадків захворювання COVID-19 у Миколаївській області може бути пов'язана не з помилками в тестуванні, а з тим, що аналізи не своєчасно доставляють в спеціалізовану лабораторію.

Він також допустив, що, можливо, ніхто не допускає ніяких помилок в Миколаївській області, і всі працюють відмінно. Щоб це з'ясувати, він і приїхав до Миколаєва.

Ляшко має намір відвідати Центр первинної медико-санітарної допомоги у Миколаєві і перевірити роботу виїзної "коронавірусної" бригади, а по можливості і виїхати разом з ними на виклик до пацієнта.

Відзначається, що зараз у Миколаївському лабораторному центрі проходить робоча нарада, але журналістів на неї не пустили.

Станом на ранок 9 квітня в Миколаївській області не зафіксовано жодного випадку коронавірусу.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі 

Передісторія:

Теми: Миколаївська область коронавірус


powered by lun.ua
Матеріали за темою
МОЗ перевірить феномен Миколаївщини: жодного випадку COVID-19 7 квітня 2020, 15:39
Пострілом у голову в Миколаєві поранили авторитета "Мультика" – ЗМІ 6 квітня 2020, 14:55
Очільник СБУ Миколаївщини "наслужив" на кілька квартир та елітні машини 25 лютого 2020, 11:00
Усі новини
Головні новини
9 квітня. No time to die: Падіння міжнародної торгівлі, в Ухані сплеск одружень, в Нікарагуа карнавали
Кличко: У Києві різко зросла кількість хворих COVID-19, у Лаврі – спалах
Єврокомісія пропонує продовжити обмеження на в'їзд в ЄС до 15 травня
ОПУ: Ми просили олігархів допомогти, але не віддали їм на відкуп регіони
Усі новини
технології

Рекомендації про те, як ефективніше працювати в ZOOM

Любов

Ось як має виглядати любов у старості