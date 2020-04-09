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Респіратори не можуть надійно захистити бороданів – ЦГЗ

Четвер, 9 квітня 2020, 15:29
Респіратори не можуть надійно захистити бороданів – ЦГЗ

Центр громадського здоров’я наголошує, що респіратори не можуть забезпечити надійного захисту неголеним, або тим, хто носить бороду.

Джерело: ЦГЗ у Facebook

Дослівно: "Пам’ятайте, респіратори не забезпечують надійного захисту неголеним людям, а надто тим, хто має бороду".

Деталі: У ЦГЗ відзначили, що медикам під час догляду за пацієнтами з COVID-19 рекомендовано використовувати респіратор класу захисту не нижче FFP2 (такий респіратор очищає до 94% забруднень повітря, забезпечує максимальний захист від твердих та рідких дрібнодисперсних аерозолів).

А от населенню носити респіратори FFP2/FFP3 для захисту від респіраторних захворювань, зокрема COVID-19, не рекомендують.   

Протиаерозольний респіратор призначений для захисту органів дихання, його використовують під час роботи з людьми, що мають інфекції із повітряно-краплинним шляхом передавання: туберкульоз, кір, вітряну віспу, COVID-19 тощо.

Наголошується, що респіратор має щільно прилягати до обличчя, так щоб повітря не проходило між ним та шкірою.

Під час догляду за хворими, які мають інфекції із контактним або краплинним шляхом передавання, респіратор можна використовувати лише як одноразовий засіб. Також слід замінити респіратор, як тільки він став вологим.  

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Передісторія:

Українська правда

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Теми: МОЗкоронавірусCovid-2019
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