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Окупанти обстріляли мирний населений пункт, ЗСУ відкрили вогонь у відповідь

Четвер, 9 квітня 2020, 15:37
Окупанти обстріляли мирний населений пункт, ЗСУ відкрили вогонь у відповідь

Збройні формування Російської Федерації знову порушили режим припинення вогню та обстріляли околиці населеного пункту Хутір Вільний.  Заряд від АГС-17 вибухнув на подвір’ї місцевої мешканки.

Джерело: пресцентр ООС

Деталі: Застосувавши міномети калібру 82 мм та автоматичні станкові гранатомети, російські окупанти обстріляли околиці населеного пункту Хутір Вільний, наражаючи на небезпеку місцевих жителів, які проживають поблизу лінії зіткнення.

В ході обстрілу ворожий заряд від АГС-17 вибухнув на подвір’ї місцевої мешканки. Осколки від гранати пошкодили вікна та покрівлю будинку. Ніхто не постраждав.

Оскільки обстріли окупантів несли пряму загрозу життю та здоров’ю мирних мешканців підрозділи Об’єднаних сил відкрили вогонь у відповідь.

Нагадаємо:

  • 8 квітня збройні формування Російської Федерації вісім разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Один військовослужбовець отримав поранення.

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