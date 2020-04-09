На Луганщині 70% жителів готові до прямих переговорів з ОРДЛО, на Донеччині – 50%

У Луганській області 71% опитаних готові до прямих переговорів із керівниками самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" заради миру на Донбасі, у Донецькій області таких – 50%.

Джерело: результати опитування фонду "Демініціативи" імені Ілька Кучеріва та центру політичної соціології 18 лютого - 2 березня

Дослівно: "Коли респондентам було запропоновано окремо оцінити прийнятність/неприйнятність прямих переговорів з керівництвом "ДНР/ЛНР", рівень згоди виявився ще більшим.

Такий рівень був дуже високим в Луганській області (де 71% опитаних вважають такі переговори прийнятними) та доволі високим у Донецькій області (рівень підтримки становив 49%); про неприпустимість такої перспективи заявили 33% донеччан та лише 9% луганчан".

Деталі: Відзначається, що частка тих, хто вважає такі дії прийнятними, порівняно з листопадом 2018 року майже не змінилася в Донецькій області та трохи (з 68% до 71%) зросла в Луганській.

Натомість частки тих, для кого це є неприйнятним, помітно (з 19% до 33%) збільшилася серед донеччан, але трохи (з 15% до 9%) зменшилася серед луганських респондентів.

Крім того луганчан виявилася значно більшою (34% проти 14% серед донеччан) частка тих, хто вважає, що заради встановлення миру на Донбасі потрібно йти на будь-які компроміси, тоді як серед донеччан значно більшою (27% проти 7%) була думка про можливість встановлення миру лише силовим шляхом.

Опитування проводилося в Донецькій та Луганській областях фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Центром політичної соціології (із залученням мережі фірми "Юкрейніан Соціолоджі Сервіс") протягом 18 лютого – 2 березня 2020 року.

У кожній з областей було опитано по 500 респондентів (за винятком окупованих територій).

Похибка вибірка не перевищує 3,5%.

Опитування проводилося за фінансової підтримки посольства Великої Британії.