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У трьох областях можуть ввести комендантську годину – мер Івано-Франківська

Четвер, 9 квітня 2020, 18:02
У трьох областях можуть ввести комендантську годину – мер Івано-Франківська

Наразі обговорюється введення комендантської години у трьох областях України для стримування розповсюдження коронавірусу.

Джерело: міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у відеозверненні

Пряма мова Марцінківа: "Була нарада з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, і почули таку інформацію, що карантин буде продовжений до початку травня. Коли цей початок, яке це число, не було уточнено. Також було поінформовано, що у трьох областях – Івано-Франківській, Тернопільській та Львівській вводяться надзвичайні заходи на вихідні дні".

Деталі: Він пояснив, що заходи спрямовані на те, щоб розірвати ланцюг зараження. Розглядається навіть можливість комендантської години.

Політик вважає, що більше деталей стане відомо 10 квітня.

Довідково: Стаття 33 Конституції України гарантує кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, свободу пересування, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Термін "комендантська година" по відношенню до цивільного населення згадується в українському законодавстві лише двічі: його можна вводити під час надзвичайного або воєнного стану.

Режим надзвичайної ситуації таких обмежень не передбачає. Він дозволяє лише обмежувати доступ в зону надзвичайної ситуації.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі 

Передісторія: Станом на ранок 9 квітня в Україні підтверджено 1892 випадків захворювання на COVID-19, протягом 8 квітня підтверджено 224 нових випадки. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 57 людей. 

Українська правда

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Теми: Івано-Франківськкарантинкоронавірусепідемія
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