Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Тернополі почали масово тестувати на коронавірус лікарів

Четвер, 9 квітня 2020, 21:05
У Тернополі почали масово тестувати на коронавірус лікарів

У Тернополі розпочали масово тестувати на коронавірус сімейних лікарів, педіатрів та працівників спецтранспорту.

Джерело: Тернопільський міський штаб щодо боротьби з коронавірусом у Facebook

Деталі: Зазначається, що тестування розпочали саме з цих категорій, оскільки вони є працівниками підвищеної зони ризику.

У штабі підкреслили, що для цього в місті є 3000 експрес-тестів.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі 

Нагадаємо:

  • 6 квітня стало відомо, що в Тернопільській області у 44 медичних працівників підтвердили захворювання на COVID-19, 35 з них – медики Монастириського району.

Українська правда
Теми: ТернопільмедицинакоронавірусCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
Тернопіль
Затриманий на хабарі голова Тернопільської облради повернувся на роботу
ВАКС арештував з можливістю застави голову Тернопільської облради Головка і першого заступника голови ОВА
НАБУ затримало голову Тернопільської облради на хабарі
Останні новини
15:17
Нацбанк не бачить підстав для "друку" грошей
15:09
На Волині до трьох років тюрми засудили чоловіка, який відмовився служити з релігійних переконань
15:03
Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів
15:00
Без рішення по Україні ЄС може звалитися у нескінченні внутрішні суперечки, натякає Зеленський
14:56
Прикривалися полоненими бійцями ЗСУ як щитом: прокуратура почала розслідування злочину РФ
14:53
НБУ пояснив, чому офіційний курс долара перетнув позначку 37 гривень
14:49
Путін нарахував понад 600 тисяч своїх військових на території України
14:47
Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет
14:43
Продавали на чорному ринку: у США двох чоловіків звинувачують у вбивстві 3,6 тисяч птахів
14:29
Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві
Усі новини...
Реклама: