У Тернополі почали масово тестувати на коронавірус лікарів

У Тернополі розпочали масово тестувати на коронавірус сімейних лікарів, педіатрів та працівників спецтранспорту.

Джерело: Тернопільський міський штаб щодо боротьби з коронавірусом у Facebook

Деталі: Зазначається, що тестування розпочали саме з цих категорій, оскільки вони є працівниками підвищеної зони ризику.

У штабі підкреслили, що для цього в місті є 3000 експрес-тестів.

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