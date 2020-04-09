У Тернополі почали масово тестувати на коронавірус лікарів

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Четвер, 9 квітня 2020, 21:05

У Тернополі розпочали масово тестувати на коронавірус сімейних лікарів, педіатрів та працівників спецтранспорту.

Джерело: Тернопільський міський штаб щодо боротьби з коронавірусом у Facebook

Деталі: Зазначається, що тестування розпочали саме з цих категорій, оскільки вони є працівниками підвищеної зони ризику.

У штабі підкреслили, що для цього в місті є 3000 експрес-тестів.

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Нагадаємо:

  • 6 квітня стало відомо, що в Тернопільській області у 44 медичних працівників підтвердили захворювання на COVID-19, 35 з них – медики Монастириського району.

Українська правда
Теми: Тернопіль медицина коронавірус Covid-2019


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