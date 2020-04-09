У Тернополі почали масово тестувати на коронавірус лікарів
У Тернополі розпочали масово тестувати на коронавірус сімейних лікарів, педіатрів та працівників спецтранспорту.
Джерело: Тернопільський міський штаб щодо боротьби з коронавірусом у Facebook
Деталі: Зазначається, що тестування розпочали саме з цих категорій, оскільки вони є працівниками підвищеної зони ризику.
У штабі підкреслили, що для цього в місті є 3000 експрес-тестів.
Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі
Нагадаємо:
- 6 квітня стало відомо, що в Тернопільській області у 44 медичних працівників підтвердили захворювання на COVID-19, 35 з них – медики Монастириського району.