На Тернопільщині 44 медики захворіли на коронавірус

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Понеділок, 6 квітня 2020, 16:07

У Тернопільській області у 44 медичних працівників підтвердили захворювання на COVID-19, 35 з них – медики Монастириського району.

Джерело: Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом

Дослівно: "На Тернопільщині на коронавірус захворіло 44 медики:

  • 35 – в Монастириському районі
  • 2 – в Заліщицькому районі
  • 4 – в Кременецькому районі
  • 1 – в Козівському районі
  • 1 – в Бучацького районі
  • 1 – лікар із Тернополя (його захворювання не пов’язане із професійною діяльністю)".

Деталі: Станом на ранок 6 квітня, за даними ЦГЗ, у Тернопільській області зафіксували 160 випадків захворювання на COVID-19, з них 2 летальні.

Згодом у Тернопільському штабі повідомили про 3-ю смерть – помер 57-річний священник.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Теми: коронавірус Covid-2019 Тернопіль Тернопільська область медицина


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