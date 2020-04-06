На Тернопільщині 44 медики захворіли на коронавірус

У Тернопільській області у 44 медичних працівників підтвердили захворювання на COVID-19, 35 з них – медики Монастириського району.

Джерело: Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом

Дослівно: "На Тернопільщині на коронавірус захворіло 44 медики:

35 – в Монастириському районі

2 – в Заліщицькому районі

4 – в Кременецькому районі

1 – в Козівському районі

1 – в Бучацького районі

1 – лікар із Тернополя (його захворювання не пов’язане із професійною діяльністю)".

Деталі: Станом на ранок 6 квітня, за даними ЦГЗ, у Тернопільській області зафіксували 160 випадків захворювання на COVID-19, з них 2 летальні.

Згодом у Тернопільському штабі повідомили про 3-ю смерть – помер 57-річний священник.

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