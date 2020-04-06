Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Тернопільщині 44 медики захворіли на коронавірус

Понеділок, 6 квітня 2020, 16:07
На Тернопільщині 44 медики захворіли на коронавірус

У Тернопільській області у 44 медичних працівників підтвердили захворювання на COVID-19, 35 з них – медики Монастириського району.

Джерело: Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом

Дослівно: "На Тернопільщині на коронавірус захворіло 44 медики:

  • 35 – в Монастириському районі
  • 2 – в Заліщицькому районі
  • 4 – в Кременецькому районі
  • 1 – в Козівському районі
  • 1 – в Бучацького районі
  • 1 – лікар із Тернополя (його захворювання не пов’язане із професійною діяльністю)".

Деталі: Станом на ранок 6 квітня, за даними ЦГЗ, у Тернопільській області зафіксували 160 випадків захворювання на COVID-19, з них 2 летальні.

Згодом у Тернопільському штабі повідомили про 3-ю смерть – помер 57-річний священник.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019ТернопільТернопільська областьмедицина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

По всій Україні знову тривога: під загрозою Старокостянтинів, уже чули вибух

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
14:53
НБУ пояснив, чому офіційний курс долара перетнув позначку 37 гривень
14:49
Путін нарахував понад 600 тисяч своїх військових на території України
14:47
Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет
14:43
Продавали на чорному ринку: у США двох чоловіків звинувачують у вбивстві 3,6 тисяч птахів
14:29
Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві
14:19
Схеми, “мертві душі” і компанії-”прокладки”: як розкрадаються державні кошти на протезування
14:09
По всій Україні знову тривога: під загрозою Старокостянтинів, уже чули вибух
14:04
Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%
13:57
В Україну прогнозують відлигу аж до Різдва 
13:51
Маск планує відкрити університет математично-технічного спрямування - Bloomberg
Усі новини...
Реклама: