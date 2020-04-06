На Тернопільщині 44 медики захворіли на коронавірус
Понеділок, 6 квітня 2020, 16:07
У Тернопільській області у 44 медичних працівників підтвердили захворювання на COVID-19, 35 з них – медики Монастириського району.
Джерело: Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом
Дослівно: "На Тернопільщині на коронавірус захворіло 44 медики:
- 35 – в Монастириському районі
- 2 – в Заліщицькому районі
- 4 – в Кременецькому районі
- 1 – в Козівському районі
- 1 – в Бучацького районі
- 1 – лікар із Тернополя (його захворювання не пов’язане із професійною діяльністю)".
Деталі: Станом на ранок 6 квітня, за даними ЦГЗ, у Тернопільській області зафіксували 160 випадків захворювання на COVID-19, з них 2 летальні.
Згодом у Тернопільському штабі повідомили про 3-ю смерть – помер 57-річний священник.
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