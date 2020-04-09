На Буковині 76 нових заражень на коронавірус

У Чернівецькій області у четвер зафіксували 76 нових випадків зараження на COVID-19.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук під час брифінгу

Пряма мова Осачука: "Сьогодні ми маємо надзвичайно тривожне число встановлених нових фактів зараження буковинців коронавірусною хворобою. Наш лабораторний центр встановив аж 76 нових випадків. Загальна кількість інфікованих буковинців складає 379. Ця статистика та динаміка росту є дуже загрозливою".

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Передісторія: Станом на ранок 9 квітня в Україні підтверджено 1892 випадків захворювання на COVID-19, протягом 8 квітня підтверджено 224 нових випадки. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 57 людей.