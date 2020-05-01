ООС: вночі на Донбасі 9 обстрілів, двоє українських воїнів отримали поранення

За поточну добу збройні формування РФ в Україні 9 разів порушили режим припинення вогню. Двоє українських воїнів отримали поранення.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Минулої доби збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Дослівно: "30 квітня втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було.

Наші військовослужбовці вчасно і жорстко давали окупаційним підрозділам гідну відсіч на кожен обстріл. Усі спроби загарбників дестабілізувати ситуацію й надалі отримуватимуть адекватну й невідворотну відповідь з боку українських захисників.

За даними розвідки, 30 квітня наші військовослужбовці знищили двох російських окупантів та ще трьох поранили.

За поточну добу збройні формування РФ війська 9 разів порушили режим припинення вогню.

За поточну добу внаслідок ворожих обстрілів двоє українських воїнів отримали поранення. Їм було надано першу медичну допомогу та оперативно евакуйовано до лікувальних закладів. Стан здоров’я обох військовослужбовців задовільний.

Агресивні дії противника отримали належну оцінку з боку українських захисників. Об’єднані сили рішуче відреагувати на усі випадки злочинної активності окупантів, змусивши замовкнути ворожі вогневі засоби. Втрати противника уточнюються.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано".