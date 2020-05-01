Коронавірус: за добу в Україні захворіли 455 людей, 11 померли
В Україні протягом минулої доби COVID-19 виявили у 455 осіб, при цьому померли 11 хворих на коронавірус, одужали – 175 людей.
Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на щоденному брифінгу, Центр громадського здоров'я
Дослівно: "Станом на 9:00 1 травня в Україні 10 861 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 272 летальні, 1 413 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 455 нових випадків".
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 425 випадків;
Волинська область — 307 випадків;
Дніпропетровська область — 364 випадки;
Донецька область — 70 випадків;
Житомирська область — 390 випадків;
Закарпатська область — 432 випадки;
Запорізька область — 260 випадків;
Івано-Франківська область — 899 випадків;
Кіровоградська область — 392 випадки;
Київ — 1453 випадки;
Київська область — 694 випадки;
Львівська область — 454 випадки;
Луганська область — 35 випадків;
Миколаївська область — 126 випадків;
Одеська область — 296 випадків;
Полтавська область — 211 випадків;
Рівненська область — 658 випадків;
Сумська область — 103 випадки;
Тернопільська область — 793 випадки;
Харківська область — 274 випадки;
Херсонська область — 120 випадків;
Хмельницька область — 92 випадки;
Чернівецька область — 1667 випадків;
Черкаська область — 296 випадків;
Чернігівська область — 50 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 1 травня 2020 року до Центру надійшло 1254 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 30 316 таких повідомлень.
Нагадаємо: Станом на 30 квітня на COVID-19 в Україні захворіли 540 осіб, померли від ускладнень коронавірусної хвороби 11 пацієнтів, а одужали – 125.
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