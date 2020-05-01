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Коронавірус: за добу в Україні захворіли 455 людей, 11 померли

П'ятниця, 1 травня 2020, 10:17

В Україні протягом минулої доби COVID-19 виявили у 455 осіб, при цьому померли 11 хворих на коронавірус, одужали – 175 людей.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на щоденному брифінгу, Центр громадського здоров'я

Дослівно: "Станом на 9:00 1 травня в Україні 10 861 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 272 летальні, 1 413 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 455 нових випадків".

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 425 випадків;

Волинська область — 307 випадків;

Дніпропетровська область — 364 випадки;

Донецька область — 70 випадків;

Житомирська область — 390 випадків;

Закарпатська область — 432 випадки;

Запорізька область — 260 випадків;

Івано-Франківська область — 899 випадків;

Кіровоградська область — 392 випадки;

Київ — 1453 випадки;

Київська область — 694 випадки;

Львівська область — 454 випадки;

Луганська область — 35 випадків;

Миколаївська область — 126 випадків;

Одеська область — 296 випадків;

Полтавська область — 211 випадків;

Рівненська область — 658 випадків;

Сумська область — 103 випадки;

Тернопільська область — 793 випадки;

Харківська область — 274 випадки;

Херсонська область — 120 випадків;

Хмельницька область — 92 випадки;

Чернівецька область — 1667 випадків;

Черкаська область — 296 випадків;

Чернігівська область — 50 випадків.

 

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 1 травня 2020 року до Центру надійшло 1254 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 30 316 таких повідомлень.

Нагадаємо: Станом на 30 квітня на COVID-19 в Україні захворіли 540 осіб, померли від ускладнень коронавірусної хвороби 11 пацієнтів, а одужали – 125.

Усю динаміку пандемії "Українська правда" відслідковує тут.

Украинская правда
Теми: коронавірусУкраїнаепідемія


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