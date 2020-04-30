Спаду не помітно: 540 нових випадків коронавірусу та 11 смертей за добу в Україні

За минулу добу на COVID-19 в Україні захворіли 540 осіб, померли від ускладнень коронавірусної хвороби 11 пацієнтів, одужали 125 людей.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на щоденному брифінгу, Центр громажського здоров'я

Пряма мова: "За минулу добу захворіло 540 осіб, з них 45 дітей та 87 медичних працівників. Було госпіталізовано 121 особу. Було зафіксовано 11 летальних випадків, більша частина з яких супроводжувалася хронічними захворюваннями. Хороша новина – 125 людей одужали"

Деталі: Загалом за весь час епідемії підтверджено 10 406 випадків COVID-19,зокрема у 717 дітей та 2 063 медика.

Внаслідок ускладнень загалом померла 261 людина, з них 146 чоловіків та 115 жінок.

1238 пацієнтів вже одужали, з них 268 медпрацівників.

На амбулаторному лікуванні 7 192 пацієнти, з них 577 дітей та 1 713 медпрацівники.

Усього потребували госпіталізації 3 214 осіб, з них 140 дітей та 350 медиків.

Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 138 людей, у тому числі одна дитина та 10 медиків.

У регіональному розрізі найбільше випадків 29 квітня було виявлено в Києві (60), у Чернівецькій області (82), Тернопільській області (71), Рівненській області (49).

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. – 417 (127 одужали);

Волинська обл. – 280 (60 одужали);

Дніпропетровська обл. – 347 (23 одужали);

Донецька обл. – 68 (10 одужали);

Житомирська обл. – 374 (21 одужав);

Закарпатська обл. – 419 (48 одужали);

Запорізька обл. – 243 (62 одужали);

Івано-Франківська обл. – 862 (72 одужали);

м. Київ – 1 401 випадок (75 одужали);

Київська обл. – 664 (73 одужали);

Кіровоградська обл. – 391 (100 одужали);

Львівська обл. – 430 (77 одужали);

Луганська обл. – 33 (4 одужали);

Миколаївська обл. – 126 (5 одужали);

Одеська обл. – 277 (15 одужали);

Полтавська обл. – 203 (21 одужав);

Рівненська обл. – 637 (59 одужали);

Сумська обл. – 102 (57 одужали);

Тернопільська обл. – 779 (78 одужали);

Харківська обл. – 249 (20 одужали);

Херсонська обл. – 111 (35 одужав);

Хмельницька обл. – 82 (20 одужали);

Черкаська обл. – 290 (60 одужали);

Чернівецька обл. – 1571 (110 одужали);

Чернігівська обл. – 50 (6 одужали).

Нагадаємо: За попередню добу, 28 квітня, було зафіксовано 456 нових випадків захворювання на COVID-19, при цьому 11 пацієнтів померли, а 111 одужали.

Усю динаміку пандемії "Українська правда" відслідковує тут.