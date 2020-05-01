Ситуація в Україні дозволяє почати вихід з карантину – МОЗ

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Україні зараз сприятлива епідемічна ситуація для того, щоб починати скасовувати карантинні обмеження.

Джерело: його онлайн-брифінг

Пряма мова: "11 травня ми будемо робити пом’якшення, бо на сьогоднішній день це дозволяє ситуація".

Деталі: Степанов додав, що люди втомилися від карантину, тому уряд проаналізував ситуацію з захворюваністю на Covid-19 і вирішив з 11 травня почати вихід з нього.

Нагадаємо: В Україні протягом минулої доби COVID-19 виявили у 455 осіб, при цьому померли 11 хворих на коронавірус, одужали – 175 людей.

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