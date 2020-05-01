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За владу Черкас взялася поліція через передчасний вихід з карантину

П'ятниця, 1 травня 2020, 10:58
За владу Черкас взялася поліція через передчасний вихід з карантину

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом прийнятого у Черкасах рішення про послаблення карантинних обмежень з 1 травня.

Джерело: сайт поліції

Дослівно: "Зазначене  рішення виконавчий комітет Черкаської міської ради прийняв вчора, 30 квітня. Зокрема, виходячи за рамки своїх повноважень, міськвиконком дозволив  роботу перукарень, салонів краси, об’єктів спортивної інфраструктури, літніх майданчиків закладів ресторанного господарювання, магазинів з продажу непродовольчих товарів, електротоварів, меблів, книжкової продукції, ринків та ярмарків з продажу  сільськогосподарської продукції та квітів, а також міських парків та скверів і розташованих  на їхній території атракціонів.

Таким чином керівництво міської ради зухвало ігнорує вимоги Уряду України та свідомо у період пандемії наражає на небезпеку містян і жителів області. І це при тому, що на Черкащині зафіксовано 296 випадків захворювання на коронавірус (6 – за добу), з них 112 – у місті Черкаси, дев’ять осіб загинуло (1 – за минулу добу)".

Деталі: У зв’язку з цим  1 травня Черкаський відділ поліції порушив справу за статтею 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням).

Також рішення влади Черкас розкритикував Міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Пряма мова: "Те, що вчора відбулося в Черкасах, я маю на увазі рішення міської влади відкрити багато магазинів, вплоть до торгівельних центрів, до терас в закладах харчування – це все може звести нанівець всю ту роботу, яка була пророблена протягом 1,5 місяці. Це може призвести до катастрофічних наслідків…

Я категорично засуджую такі дії, тому що поставлено під загрозу життя і здоров’я людей".

Передісторія: Влада Черкас з 1 травня пом’якшила карантин для частини підприємців міста.

Зокрема, дозволили відновити роботу: магазинам з продажу непродовольчих товарів, будівельних матеріалів, електроінструментів, електрообладнання, інших електротоварів, сантехніки, канцелярських товарів, квітів, книжкової продукції та меблів; майстерень з ремонту взуття, одягу, ремонту та встановлення вікон, дверей, воріт, огорож за індивідуальним замовленням, перукарень та салонів краси, салонів для надання послуг із догляду за домашніми тваринами, салонів ритуальних послуг, проектних організацій; ринків, ярмарків із продажу сільськогосподарської продукції та квітів; літніх майданчиків закладів ресторанного господарства; парків, скверів та атракціонів на їхній території; об’єктів спортивної інфраструктури виключно для проведення тренувань.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусепідеміяМОЗ
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