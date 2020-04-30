У Черкасах пом’якшили карантин

Влада Черкас з 1 травня пом’якшила карантин для частини підприємців міста.

Джерело: сайт міської ради

Деталі: Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Черкаської міської ради. До такого кроку тут вдалися після чисельних звернень від представників бізнесу, які скаржаться, що через карантинні обмеження опинилися на межі виживання.

Підприємці пообіцяли строго дотримуватись усіх санітарних норм та "коронавірусних" правил, як-то: встановити антисептики при вході в приміщення, вимірювати температуру, пильнувати за кількістю людей у магазинах.

У результаті обговорення виконком дозволив відновити роботу:

магазинам з продажу непродовольчих товарів, будівельних матеріалів, електроінструментів, електрообладнання, інших електротоварів, сантехніки, канцелярських товарів, квітів, книжкової продукції та меблів;

майстерень з ремонту взуття, одягу, ремонту та встановлення вікон, дверей, воріт, огорож за індивідуальним замовленням, перукарень та салонів краси, салонів для надання послуг із догляду за домашніми тваринами, салонів ритуальних послуг, проектних організацій;

ринків, ярмарків із продажу сільськогосподарської продукції та квітів;

літніх майданчиків закладів ресторанного господарства;

парків, скверів та атракціонів на їхній території;

об’єктів спортивної інфраструктури виключно для проведення тренувань.

Нагадаємо: За час епідемії в Україні підтверджено 10 406 випадків COVID-19, з них 290 – у Черкаській області.