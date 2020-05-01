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Головний військовий храм Росії передумав прикрашати стіни ликом Путіна

П'ятниця, 1 травня 2020, 13:14

Мозаїку із зображенням президента РФ Володимира Путіна прибрали з головного храму Збройних сил Росії.

Джерело: РБК з посиланням на настоятеля церкви, єпископа Клинського Стефана

Деталі: За його словами, рішення прибрати мозаїку було пов'язано з думкою самого глави держави.

Клинський Стефан сказав, що фізичного демонтажу мозаїки не було. Вона перебувала і була сфотографована в майстернях.

У той же час голова художньої ради по будівництву храму, протоієрей Леонід Калінін повідомив, що, незважаючи на демонтаж панно, воно буде збережено і потрапить в музей або "якесь ще місце" у якості історичного артефакту.

 

Він також розповів, що на місці демонтованої мозаїки планується зобразити хресний хід з іконою Богоматері в дні анексії Криму Росією.

Нагадаємо: президент Росії Володимир Путін відреагував на інформацію про мозаїку з його портретом у церкві Збройних сил РФ, що будується.

Теми: ПутінРосіярелігія


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