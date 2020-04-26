Путін вірить, що "вдячні нащадки" оцінять його заслуги

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Неділя, 26 квітня 2020, 23:07

Президент Росії Володимир Путін відреагував на інформацію про мозаїку з його портретом у церкві Збройних сил РФ, що будується. На його думку, заслуги нинішньої російської влади таким чином оцінювати ще рано, але це зроблять нащадки.

Джерело: ТАСС з посиланням на офіційного представника Кремля Дмитра Пєскова

Деталі: За словами Пєскова, коли російському президенту доповіли про мозаїку, він посміхнувся і висловив надію, що наступні покоління росіян оцінять роботу діючої влади.

Пряма мова Володимира Путіна: "Коли-небудь вдячні нащадки оцінять наші заслуги, але зараз це робити ще рано".

Передісторія: Головний храм Збройних сил Росії будується в підмосковному парку "Патріот" і його зведення приурочено до 75-річчя перемоги у Другій світовій війні.

Раніше на цьому тижні в інтернеті з'явилися фотографії, на яких, як стверджувалося, були зображені елементи внутрішнього оздоблення храму. Зокрема, на знімках було видно фрагмент мозаїки із зображенням Путіна і інших політичних діячів сучасної Росії.

 
 

Теми: Путін Росія релігія


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