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Україна готується до пом’якшення карантину – ОП

П'ятниця, 1 травня 2020, 14:41
Україна готується до пом’якшення карантину – ОП

Україна готується до поступового пом’якшення карантинних обмежень, детально опрацьовуючи всі етапи.

Джерело: сайт Офісу президента із посиланням на результати наради, яка пройшла за участю Володимира Зеленського і керівників відомств, відповідальних за боротьбу з поширенням COVID-19

Деталі: Під час зустрічі було наголошено, що травневі свята – останні з небезпечних вихідних, які можуть сприяти скупченню людей.

У зв’язку з цим поліція поінформувала, що в ці дні у парках чергуватимуть патрулі, щоб запобігти цьому.

Прикордонники, у свою чергу, повідомили про збільшення кількості осіб, які встановлюють додаток "Дій вдома", що допомагає проходити самоізоляцію під час карантину. З понад 7 тисяч громадян, які в’їхали в Україну за минулу добу, 65% встановили додаток.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль додав, що в Україні щодня збільшується кількість людей, які одужують від COVID-19.

 

Нагадаємо: В Україні протягом минулої доби COVID-19 виявили у 455 осіб, при цьому померли 11 хворих на коронавірус, а одужали – 175 людей.

Станом на 9:00 1 травня в Україні 10 861 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 272 летальні, 1 413 пацієнтів одужали.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийОфіс президентакоронавірускарантин
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