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Пристайко: З України виїдуть тисячі сезонних робітників, не забороняємо

П'ятниця, 1 травня 2020, 19:16
Пристайко: З України виїдуть тисячі сезонних робітників, не забороняємо

В уряді очікують, що найближчим часом за кордон виїдуть кілька тисяч сезонних працівників, для яких будуть організовувати чартерні рейси українськими перевізниками.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив на брифінгу віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко.

"Ведеться мова про тисячі людей для працевлаштування, ми говоримо про декілька сотень рейсів, які доведеться здійснити нашим авіалініям, щоб перевезти таку групу людей. Очікують працевлаштування наших людей Польща, Німеччина, Чехія і взагалі країни навколо України", - сказав Пристайко.

Він розповів, що вже проведені переговори з представниками Австрії та Ізраїлю, на понеділок заплановані переговори з фінськими колегами.

"До нас вже звернулися декілька урядів, з тим що очікуються організовані групи українців. Я вчора говорив с австрійським міністром закордонних справ і йдеться про 802 наших працівників, яких очікують 44 фірми. Є переговори з Ізраїлем, в понеділок очікується розмова з фінськими колегами", - сказав Пристайко.

Він запевнив, що уряд не заважатиме українцям, які захочуть виїхати на сезонні роботи в Європу.

"Ми не забороняємо, не можемо і не будемо. Ми не Радянський союз, ми нікого не тримаємо за "залізною завісою". Ми намагаємося упорядкувати працевлаштування за кордоном на базі тих обмежень, які були введені для всіх громадян України", - сказав Пристайко.

За його словами, уряд прагне надати процесу виїзду максимальну організованість і по можливості очікує централізовані звернення урядів тих країн, які зацікавлені в наших робітниках.

"Ми очікуємо також гарантоване працевлаштування не менше 3 місяців. Ми очікуємо, що приїзд цих груп буде організований і скоординований, можливо, чартерні рейси. Обсервація та інші заходу будуть забезпечені як в країні куди приїжджають наші робітники, так і при поверненні в Україну", - сказав Пристайко.

Віцепрем'єр зазначив, що уряд все ж таки розраховує на тих українців, які останнім часом працювали за кордоном.

"Але ми усвідомлюємо, що запропонувати найбільш ефективній частині цієї робочої сили європейський рівень зарплат ми не можемо, але і перепон не чинитимемо", – сказав він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів заявив, що розглядатиме окремо кожен запит щодо сезонних працівників з України і прийматиме рішення виходячи з поточної епідемічної ситуації.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба підтвердив, що Україна отримує звернення від держав-партнерів про потребу в українських робітниках, але на тлі пандемії відправляти їх за кордон "нелогічно".

"Українська правда" у Threads

Теми: Кабінет міністрівроботазарплатиЄС
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