Польці, працівника-українця якої знайшли мертвим, дали менше 2 років

Польську працедавицю, працівника-українця якої знайшли мертвим у лісі, засудили до 1 року 10 місяців позбавлення волі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Wiadomosci.

Районний суд міста Новий Томишль своїм рішенням засудив її до 1 року 10 місяців позбавлення волі, а також на 8 років заборонив займати керівні позиції як працедавцю та займатися підприємницькою діяльністю у сфері, пов’язаній з працевлаштуванням. Зазначається, що рішення суду не остаточне.

Нагадаємо, йдеться про 36-річного Василя Чорнея, який працював на підприємстві з виробництва трун неподалік міста Новий Томишль. Випадок стався у липні 2019 року. Тіло чоловіка знайшли лісники неподалік міста Вонгровєц у Великопольському воєводстві.

Розслідування встановило, що коли Василь знепритомнів, керівниця заборонила працівникам викликати швидку. Один з працівників почав робити йому серцево-легеневу реанімацію, але врятувати чоловіка не вдалося. Після цього працедавця сказала усім працівникам йти додому, а сама автомобілем вивезла тіло у ліс за 125 кілометрів від підприємства, де його і знайшли лісники.

Працедавицю звинуватили у тому, що вона не забезпечила надання працівникові належної допомоги і цим незумисно спричинила його смерть. Також з’ясувалося, що працівники не були офіційно працевлаштовані.

У суді давав свідчення також один з працівників, який допомагав їй віднести тіло у машину, за його словами – через погрози, що йому не виплатять заробітну плату. Він побоявся повідомити про випадок у поліцію, тому що боявся за себе і, крім того, майже не знав мови і не був офіційно працевлаштованим. Його визнали винним в ускладенні розслідування та оштрафували на 8 тисяч злотих.

Раніше повідомлялося, що за цей вчинок їй могло загрожувати до 5 років позбавлення волі.

В Україні у Василя Чорнея залишилися дружина, троє неповнолітніх дітей та старі батьки. Для них небайдужі зібрали понад пів мільйона злотих.