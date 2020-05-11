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Греція готується відкрити туристичний сезон з 1 липня

Понеділок, 11 травня 2020, 15:28

Греція планує офіційно розпочати туристичний сезон з 1 липня і підготувала детальний план обережного перезавантаження туристичного сектора на тлі пандемії. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini

План, складений Міністерством туризму та Національною організацією охорони здоров'я, передбачає строгі правила для ресторанів, пляжів, готелів та інших місць розміщення туристів, а також поромів та інших видів транспорту.

Носіння маски для обличчя буде обов'язковим на всіх видах транспорту щонайменше до 15 червня, коли цю вимогу планують переглянути.  Також маски повинен носити персонал в готелях та у інших туристичних підприємствах.

Персонал в готелях повинен пройти інструктаж щодо забезпечення належної дистанції та вміти безпечно реагувати в разі підозри на інфекцію. Лікар на місці має проводити тести на COVID-19. 

Працівники готелів повинні проживати в окремих кімнатах, їм щодня мірятимуть температуру.

Місця загального користування регулярно дезінфікуватимуть. В їдальнях і довкола басейнів слід підтримувати безпечну дистанцію.

Уряд також розглядає варіант прийому туристів тільки в тому випадку, якщо вони пройшли тест на COVID-19 і мали негативний результат. Туристам також хочуть вимірювати температуру після прибуття. 

Якщо під час відпочинку в туристів виникнуть симптоми хвороби, планується перемістити їх у карантинні заклади.

Водночас Греція очікує єдиної європейської позиції щодо питання туризму. Якщо це буде неможливо, то існує план двосторонньої співпраці з різними країнами.

Раніше повідомлялося, що головні готельні групи в Греції вивчають різні способи роботи цього літа, аби забезпечити безпеку своїх гостей на тлі пандемії. 

Крім того, Грузія планує почати приймати іноземних туристів з 1 липня.

Теми: Греціякарантин


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