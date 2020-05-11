Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Греція готується відкрити туристичний сезон з 1 липня

Понеділок, 11 травня 2020, 15:28
Греція готується відкрити туристичний сезон з 1 липня

Греція планує офіційно розпочати туристичний сезон з 1 липня і підготувала детальний план обережного перезавантаження туристичного сектора на тлі пандемії. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini

План, складений Міністерством туризму та Національною організацією охорони здоров'я, передбачає строгі правила для ресторанів, пляжів, готелів та інших місць розміщення туристів, а також поромів та інших видів транспорту.

Носіння маски для обличчя буде обов'язковим на всіх видах транспорту щонайменше до 15 червня, коли цю вимогу планують переглянути.  Також маски повинен носити персонал в готелях та у інших туристичних підприємствах.

Персонал в готелях повинен пройти інструктаж щодо забезпечення належної дистанції та вміти безпечно реагувати в разі підозри на інфекцію. Лікар на місці має проводити тести на COVID-19. 

Працівники готелів повинні проживати в окремих кімнатах, їм щодня мірятимуть температуру.

Місця загального користування регулярно дезінфікуватимуть. В їдальнях і довкола басейнів слід підтримувати безпечну дистанцію.

Уряд також розглядає варіант прийому туристів тільки в тому випадку, якщо вони пройшли тест на COVID-19 і мали негативний результат. Туристам також хочуть вимірювати температуру після прибуття. 

Якщо під час відпочинку в туристів виникнуть симптоми хвороби, планується перемістити їх у карантинні заклади.

Водночас Греція очікує єдиної європейської позиції щодо питання туризму. Якщо це буде неможливо, то існує план двосторонньої співпраці з різними країнами.

Раніше повідомлялося, що головні готельні групи в Греції вивчають різні способи роботи цього літа, аби забезпечити безпеку своїх гостей на тлі пандемії. 

Крім того, Грузія планує почати приймати іноземних туристів з 1 липня.

"Українська правда" у Threads

Теми: Греціякарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
Греція
Грецькі консерватори, що прийшли до влади, хочуть легалізувати одностатеві шлюби
Лідери Греції й Туреччини зустрінуться на полях саміту НАТО у Вільнюсі
Партії в Греції призупинили виборчу кампанію після загибелі десятків мігрантів у морі
Останні новини
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
15:25
Ще п’ятьох дітей повернули з окупації – Херсонська ОВА
15:24
Естонія виділила Україні пакет військової допомоги на €80 мільйонів
15:17
Нацбанк не бачить підстав для "друку" грошей
15:09
На Волині до трьох років тюрми засудили чоловіка, який відмовився служити з релігійних переконань
15:03
Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів
15:00
Без рішення по Україні ЄС може звалитися у нескінченні внутрішні суперечки, натякає Зеленський
14:56
Прикривалися полоненими бійцями ЗСУ як щитом: прокуратура почала розслідування злочину РФ
14:53
НБУ пояснив, чому офіційний курс долара перетнув позначку 37 гривень
Усі новини...
Реклама: