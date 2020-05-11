Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Європейські прагнення і зближення економік: Рада ЄС затвердила політику щодо Східного партнерства

Понеділок, 11 травня 2020, 22:21
Європейські прагнення і зближення економік: Рада ЄС затвердила політику щодо Східного партнерства

Рада ЄС 11 травня затвердила висновки про політику щодо країн "Східного партнерства" на період після 2020 року, у яких визнала європейські прагнення та європейський вибір східних партнерів, серед яких і Україна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради Євросоюзу.

У своєму рішенні Рада підтвердила стратегічне значення формату "Східного партнерства", до якого належать Україна, Молдова, Грузія, Білорусь, Азербайджан та Вірменія, та заявила про відданість створенню спільної зони спільної демократії, процвітання і стабільності.

"Рада нагадує про декларацію саміту Східного партнерства 2017 року, в якій визнаються європейські прагнення та європейський вибір східних партнерів, як зазначено в Угодах про асоціацію", - сказано у висновках Ради.

У ЄС привітали значні досягнення "Східного партнерства" і підтвердили, що щодо 6 країн застосовуватиметься підхід, заснований на стимулах та висуненні умов як засобі заохочення східних країн-партнерів продовжувати реформи.

Рада підкреслила важливість того, щоб "Східне партнерство" залишалося амбітною, гнучкою і всеосяжною основою для співпраці, дозволяючи державам-членам і східним партнерам спільно вирішувати загальні і глобальні проблеми в широкому спектрі областей.

Ключове значення у співпраці, відповідно до затвердженого рішення, матимуть розширення торгівлі, продовження нормативного зближення, створення умов для постійного наближення асоційованих країн до внутрішнього ринку ЄС та поступової економічної інтеграції, поліпшення доступу до фінансування і, де це може бути застосовано, подальша інтеграція економік східних країн-партнерів та ЄС.

Ці кроки будуть супроводжуватися усуненням виявлених торгових бар'єрів і поліпшенням заходів безпеки харчових продуктів і санітарних та фітосанітарних заходів.

Читайте також: Більше безпеки та перспектива членства в ЄС: як варто змінити Східне партнерство

Теми: ЄСУкраїнаГрузіяМолдоваБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
ЄС
Уряд Північної Македонії схвалив зміни до конституції на вимогу Болгарії заради вступу в ЄС
ЄС запровадить нові санкції проти Білорусі вже наступного тижня – ЗМІ
Суперечка щодо війни РФ проти України виникла на саміті ЄС і Латинської Америки
Останні новини
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
По всій Україні оголосили тривогу: втретє злетів МіГ
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
15:25
Ще п’ятьох дітей повернули з окупації – Херсонська ОВА
15:24
Естонія виділила Україні пакет військової допомоги на €80 мільйонів
15:17
Нацбанк не бачить підстав для "друку" грошей
15:09
На Волині до трьох років тюрми засудили чоловіка, який відмовився служити з релігійних переконань
15:03
Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів
Усі новини...
Реклама: