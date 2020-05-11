Усі розділи
Укр / Рус

Європейські прагнення і зближення економік: Рада ЄС затвердила політику щодо Східного партнерства

Понеділок, 11 травня 2020, 22:21

Рада ЄС 11 травня затвердила висновки про політику щодо країн "Східного партнерства" на період після 2020 року, у яких визнала європейські прагнення та європейський вибір східних партнерів, серед яких і Україна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради Євросоюзу.

У своєму рішенні Рада підтвердила стратегічне значення формату "Східного партнерства", до якого належать Україна, Молдова, Грузія, Білорусь, Азербайджан та Вірменія, та заявила про відданість створенню спільної зони спільної демократії, процвітання і стабільності.

"Рада нагадує про декларацію саміту Східного партнерства 2017 року, в якій визнаються європейські прагнення та європейський вибір східних партнерів, як зазначено в Угодах про асоціацію", - сказано у висновках Ради.

У ЄС привітали значні досягнення "Східного партнерства" і підтвердили, що щодо 6 країн застосовуватиметься підхід, заснований на стимулах та висуненні умов як засобі заохочення східних країн-партнерів продовжувати реформи.

Рада підкреслила важливість того, щоб "Східне партнерство" залишалося амбітною, гнучкою і всеосяжною основою для співпраці, дозволяючи державам-членам і східним партнерам спільно вирішувати загальні і глобальні проблеми в широкому спектрі областей.

Ключове значення у співпраці, відповідно до затвердженого рішення, матимуть розширення торгівлі, продовження нормативного зближення, створення умов для постійного наближення асоційованих країн до внутрішнього ринку ЄС та поступової економічної інтеграції, поліпшення доступу до фінансування і, де це може бути застосовано, подальша інтеграція економік східних країн-партнерів та ЄС.

Ці кроки будуть супроводжуватися усуненням виявлених торгових бар'єрів і поліпшенням заходів безпеки харчових продуктів і санітарних та фітосанітарних заходів.

Читайте також: Більше безпеки та перспектива членства в ЄС: як варто змінити Східне партнерство

Теми: ЄСУкраїнаГрузіяМолдоваБілорусь


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Путін вигадав, як віддячити українським силовикам-колаборантам у Криму

Італія хоче легалізувати сотні тисяч трудових мігрантів

Супрун – Степанову: Обіцяних лікарям грошей ви не знайдете, але є інший план

РФ увійшла в топ-3 країн по зараженню Covid-19, але послаблює карантин

відео, фотоУ РФ сотні військових заразилися коронавірусом на репетиціях параду – РосЗМІ

Литва та Польща частково відкрили кордони

Усі головні новини...
ЄС
Литва та Польща частково відкрили кордони
Словаччина, Чехія та Австрія обговорюють взаємне відкриття кордонів
Єврокомісія запропонувала продовжити обмеження на в'їзд в ЄС до 15 червня
Останні новини
22:21
Європейські прагнення і зближення економік: Рада ЄС затвердила політику щодо Східного партнерства
22:16
ФБР підозрює Китай у спробі вкрасти у США результати досліджень COVID-19 – ЗМІ
21:25
Путін вигадав, як віддячити українським силовикам-колаборантам у Криму
20:27
Італія хоче легалізувати сотні тисяч трудових мігрантів
19:59
Супрун – Степанову: Обіцяних лікарям грошей ви не знайдете, але є інший план
19:10
У БританіЇ кількість загиблих від коронавірусу перевищила 32 тисячі
18:54
РФ увійшла в топ-3 країн по зараженню Covid-19, але послаблює карантин
18:30
Економічні новини 11 травня: падіння виробітку АЕС та зниження видобутку нафти
18:12
Бойовики наважилися на один обстріл ЗСУ й отримали вогонь у відповідь
17:55
Буславець розказала про причини кризи в енергетиці
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!