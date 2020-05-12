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Заблоковано 59 платформ для азартних ігор онлайн – СБУ

Вівторок, 12 травня 2020, 11:22

Служба безпеки України звітує про блокування 59 заборонених інтернетплатформ для азартних онлайн ігор.

Джерело: СБУ

Дослівно: "За матеріалами слідчих Служби безпеки України отримано рішення суду щодо блокування провідними вітчизняними інтернет-провайдерами доступу до заборонених законодавством азартних ігор у віртуальній мережі".

Деталі: В СБУ стверджують, що наразі вже закрито доступ до 59 відповідних інтернет-платформ, у тому числі до 20 найпопулярніших серед українських азартних гравців.

Чому це важливо: В Україні гральний бізнес заборонений.

Українська правда
Теми: СБУ


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