Заблоковано 59 платформ для азартних ігор онлайн – СБУ

Служба безпеки України звітує про блокування 59 заборонених інтернетплатформ для азартних онлайн ігор.

Джерело: СБУ

Дослівно: "За матеріалами слідчих Служби безпеки України отримано рішення суду щодо блокування провідними вітчизняними інтернет-провайдерами доступу до заборонених законодавством азартних ігор у віртуальній мережі".

Деталі: В СБУ стверджують, що наразі вже закрито доступ до 59 відповідних інтернет-платформ, у тому числі до 20 найпопулярніших серед українських азартних гравців.

Чому це важливо: В Україні гральний бізнес заборонений.