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Ryanair планує відновити 40% своїх рейсів з липня

Вівторок, 12 травня 2020, 12:19

З 1 липня авіакомпанія Ryanair планує відновити 40% своїх рейсів, з низкою нових правил для пасажирів.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це заявили у прес-службі авіакомпанії.

Ірландський лоукост Ryanair з 1 липня збирається відновити близько 40% своїх рейсів, які існували до пандемії, та виконуватиме близько 1000 польотів на день.

При цьому, перший час для пасажирів діятиме низка нових правил.

Усім рекомендуватимуть перебувати на борту у масках. Щоб уникнути черг до вбиралень, тепер пасажири повинні будуть спершу звернутися до персоналу та отримати дозвіл.

Тим, хто прямує до ЄС, потрібно буде заповнювати спеціальну форму та вказувати заплановану тривалість та місце перебування. Цю інформації будуть передавати урядам країн ЄС для моніторингу карантинних заходів.  

Зараз Ryanair виконує близько 30 рейсів на день і планує працювати у такому режимі до кінця червня.

Нагадаємо, компанія з 24 березня у зв’язку з епідемією коронавірусу скасувала більшість своїх рейсів. Збереглися лише деякі, переважно для забезпечення сполучення між Британією та Ірландією. У компанії заявляли, що через кризу планують скоротити до 3000 робочих місць.

Теми: авіа


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