Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Епідемія в Іспанії: добова кількість померлих нижча 200 четвертий день поспіль

Вівторок, 12 травня 2020, 13:37

В Іспанії протягом останньої доби дещо збільшилась кількість померлих від коронавірусної хвороби, однак число смертей лишається меншим за 200 четвертий день поспіль.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Протягом останньої доби число жертв коронавірусу зросло на 176, тоді як попередні два дні повідомлялося про 123 і 143 смерті відповідно.

Загальне число померлих від коронавірусу в Іспанії тепер складає 26920.

За минулу добу зареєстрували 226 нових випадків зараження, що менше ніж напередодні, коли повідомлялося про 343 нових інфікованих.

Загалом від початку епідемії в Іспанії було зафіксовано 228 030 випадків коронавірусу.

Кількість видужань протягом доби зросла на 1841, загалом з лікарень вже виписали 138 980 пацієнтів.

Як повідомлялося, мандрівники, які приїжджають до Іспанії з-за кордону, повинні будуть проходити карантин протягом 14 днів після прибуття.

Теми: Іспаніякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
Іспанія
Польовий шпиталь, "Леопарди", БТРи і "швидкі": Іспанія оголосила про допомогу Україні
Іспанія та Британія проти надання Україні касетних снарядів
Зеленський: Вірю, що скоро забезпечимо умови для повернення людей в Україну
Останні новини
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
По всій Україні оголосили тривогу: втретє злетів МіГ
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
15:25
Ще п’ятьох дітей повернули з окупації – Херсонська ОВА
15:24
Естонія виділила Україні пакет військової допомоги на €80 мільйонів
15:17
Нацбанк не бачить підстав для "друку" грошей
15:09
На Волині до трьох років тюрми засудили чоловіка, який відмовився служити з релігійних переконань
15:03
Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів
Усі новини...
Реклама: