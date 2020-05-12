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Президент Польщі підписав стратегію нацбезпеки, де РФ названа головною загрозою

Вівторок, 12 травня 2020, 14:06

У вівторок президент Польщі Анджей Дуда затвердив нову Cтратегію національної безпеки, у якій головною загрозою названо агресивну політику Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство PAP.

Документ передбачає підготовку і введення закону про управління та національну безпеку, який встановить ієрархію стратегічних і планувальних документів, що стосуються національної безпеки. З підписом президента втрачає силу Стратегія національної безпеки 2014 року.

У документі описується ситуація з безпекою, загрози і проблеми, а також бажані дії. Стратегія зачіпає політичні, військові, економічні, енергетичні, соціальні питання, також враховує кліматичні ризики.

Агресивна політика Росії у стратегії визначена як найбільша загроза Польщі.

Дуда після підписання заявив, що стратегія відображає перш за все, зміни, що настали в Польщі і в світі за останні п'ять років. За його словами, за останні 5 років на території країни з'явилися війська НАТО, збільшилась чисельність армії і її фінансування.

Стратегія національної безпеки є основним державним документом з безпеки та оборони.

Теми: ПольщаРосіяполітична система
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