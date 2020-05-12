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Експрезидента Франції звинувачують у сексуальних домаганнях

Вівторок, 12 травня 2020, 16:21

У Франції почали розслідування щодо експрезидента Валері Жіскар д’Естена за звинуваченням у сексуальному домаганні до журналістки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Німецька журналістка Анн-Катрін Штраке каже, що колишній президент неодноразово торкався її сідниць під час інтерв'ю в 2018 році.

Штраке сказала, що глобальний рух MeToo, який висвітлив сексуальні домагання та напади на жінок, надихнув її виступити зі звинуваченням.

94-річний політик заперечує це звинувачення.

В заяві адвоката Жіскара д'Естена, йдеться, що він не пам'ятає цього інциденту, не знає ні про яку скаргу і розглядає можливість судового позову після "особливо негідної і образливої атаки ЗМІ".

Журналістка подала скаргу про цей інцидент у березні. Вона сказала, що вирішила розповісти свою історію, тому що "люди повинні знати, що колишній французький президент сексуально домагався мене".

Валері Жіскар д’Естен був президентом Франції з 1974 по 1981 рік. Зараз він є членом Конституційної ради Франції, яка перевіряє закони на відповідність конституції.

Теми: Франціякоронавірус
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