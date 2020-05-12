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В Італії трохи зросла добова кількість нових заражень коронавірусом

Вівторок, 12 травня 2020, 20:25

За минулу добу в Італії трохи збільшилась кількість людей, у яких тести підтвердили коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на нові дані Департаменту цивільного захисту Італії.

У 1 402 людей тести підтвердили COVID-19, тоді як у понеділок - лише у 744 осіб.

Втім це зростання може пояснюватись затримкою даних із Ломбардії. З усіх підтверджених випадків 1 033 походять з цього регіону, який найбільше постраждав від пандемії. Але регіон повідомив, що 419 випадків належать до попередніх тижнів, а не останньої доби.

172 людини померли за минулу добу. Цей показник стабільний кілька днів. Загалом 30 911 людей померли у зв’язку з коронавірусом в Італії. 

Кількість пацієнтів у реанімації далі знижується - 952 "важких" госпіталізованих у порівнянні з 999 учора. Це у чотири рази менше, ніж було у розпал епідемії. 

Від початку епідемії в країні одужали 109 039 людей.

Нагадаємо, з 4 травня в країні почала діяти друга фаза пом’якшення карантину, запровадженого у зв’язку з пандемією коронавірусу. 

Бари, ресторани, перукарні та салони краси відкриються по всій Італії з 18 травня.

Детальніше про те, як Італія планує виходити з карантину, читайте тут: Одужання Італії: як країна відновлює життя після жорсткого карантину.

"Українська правда" у Threads

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