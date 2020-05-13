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В Естонії домовилися про початок будівництва кордону з Росією

Середа, 13 травня 2020, 08:42
В Естонії домовилися про початок будівництва кордону з Росією

В Естонії департамент поліції і прикордонної охорони, фірми Merko Ehitus і GRK Infra 12 травня підписали договір про перший етап будівництва кордону на південному сході країни.

Джерело: ERR

Деталі: Перший етап включає в себе створення інфраструктури на відрізку естонсько-російського кордону довжиною 23,5 кілометрів – у Вірумаа від точки з'єднання кордонів Латвії, Росії та Естонії до села Цереб (3,5 км на північ від прикордонного пункту Лухамаа).

За поточними розрахунками, на будівництво прикордонного відрізка довжиною 23,5 км знадобиться до 3 років і майже 20 мільйонів євро.

Міністр внутрішніх справ Март Хельме в інтерв'ю "Актуальній камері": "Це саме та ділянка, через яку найбільше ведуться контрабандистські справи. Там і найбільше нелегально перетинають кордон".

Минулого літа уряд вирішив частково скоротити витрати на проєкт. Відмовилися від смуги з піску і огорож для тварин, також було вирішено звузити дорогу для патрулів.

Керівник бюро інтегрованого управління кордонами Департаменту поліції і прикордонної охорони Егерт Беличев: "Стовпи з камерами, дороги для патрулів, загородження, електрика, шляхи підходу на цьому відрізку. Тобто має бути готова уся прикордонна інфраструктура до установки техніки".

Техніку для спостереження за кордоном і ІТ-рішення закуплять після того, як буде готова інфраструктура.

Працювати будівельникам доведеться в непростих умовах. Крім того, що місцями кордон проходить по болотистих ділянках, треба буде рахуватися і з особливим режимом.

Голова правління Merko Ehitus Eesti AS Іво Волков: "Наші співробітники та всі співробітники наших субпідрядників повинні будуть працювати так, щоб у жодному разі не заступати на територію Росії. Порушувати кордон в ході будівельних робіт не можна, тож логістичних проблем буде достатньо".

Довідка: Загальна довжина сухопутного кордону Естонії з Росією становить близько 135 кілометрів, і вже в найближчі місяці буде оголошено тендер на будівництво наступного етапу.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЕстоніяРосіякордон
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