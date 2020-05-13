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Кордон між Австрією та Німеччиною відкриється 15 червня

Середа, 13 травня 2020, 09:58

Прикордонні пункти пропуску між Німеччиною і Австрією будуть повністю відкриті 15 червня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на австрійське агентство АРА.

Починаючи з п'ятниці, на кордонах проводитимуть тільки вибіркові перевірки. Уже сьогодні відкрилися кілька невеликих прикордонних переходів між Баварією і Австрією для мешканців прикордонної зони.

Канцлер Австрії Себастьян Курц у вівторок обговорив питання кордонів з німецьким канцлером Ангелою Меркель. Уряд Німеччини на засіданні в середу обговорить це питання.

У вівторок ввечері Курц вже заявив, що очікує відкриття кордону в червні. За його словами, Австрія також прагне лібералізувати прикордонний режим з іншими сусідніми країнами.

Міністру у справах Європи Кароліні Едтштадлер і міністру закордонних справ Александру Шалленбергу доручено організувати аналогічний покроковий процес відкриття кордонів зі Швейцарією, Ліхтенштейном і сусідніми країнами Східної Європи, "якщо інфекція там залишиться під контролем".

Австрійська індустрія туризму сильно залежить від німецьких відпочивальників, які приїжджають влітку.

У зв'язку з епідемічною кризою Німеччина прийняла рішення про прикордонний контроль з Данією, Францією, Люксембургом, Швейцарією і Австрією, який поки що діє до 15 травня.

Нагадаємо, Європейська комісія 13 травня затвердить всеосяжну стратегію, спрямовану на те, щоб знову скоординовано відкрити туристичний бізнес в Євросоюзі.

"Українська правда" у Threads

Теми: АвстріяНімеччинаЄвропакордонкарантин
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