Twitter дозволив своїм співробітникам працювати з дому завжди

Керівництво соцмережі Twiiter не відкриє свої офіси раніше вересня і вже дозволило своїм співробітникам працювати з дому завжди.

Джерело: заява керівниці відділу кадрів Twitter Дженніфер Крісті, "Buzzfeed News"

Дослівно: "Twitter був однією з перших компаній, які почали працювати в домашній моделі через COVID-19, але ми не очікуємо, що станемо одними з перших, хто повернеться в офіс.

Ми мали унікальну можливість швидко реагувати і дозволяти людям працювати з дому, з огляду на наш акцент на децентралізації і підтримці розподіленої робочої сили, здатної працювати з будь-якої точки світу.

Останні кілька місяців довели, що ми можемо робити цю роботу. Тому якщо наші співробітники перебувають у такій ролі і ситуації, які дозволяють їм працювати з дому, і вони хочуть продовжувати робити це вічно, ми зробимо це.

Якщо ні, наші офіси тепло приймуть їх, із деякими додатковими заходами, коли ми відчуємо, що повернення безпечне".

Деталі: У Twitter заявили, що відкриють офіси, коли і якщо співробітники захочуть повернутися.

"За рідкісним винятком офіси не відкриються до вересня". Але навіть коли керівництво вирішить відкрити офіси, вони не повернуться до колишнього формату. Будуть запобіжні заходи.

До вересня також не буде ділових поїздок, за рідкісним винятком.

Не буде й жодних особистих заходів компанії до кінця 2020 року.

Плани на 2021 рік буде сформовано наприкінці цього року.

"Buzzfeed News" повідомив, що гендиректор Twitter Джек Дорсі 12 травня відправив співробітникам електронний лист із повідомленням, що їм буде дозволено постійно працювати з дому, навіть після завершення пандемії коронавірусу.

Деякі завдання, що вимагають фізичної присутності, такі як обслуговування серверів, як і раніше вимагають участі співробітників.

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