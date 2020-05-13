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Німеччина відкриє кордони з 15 червня, але послаблення будуть вже з п'ятниці

Середа, 13 травня 2020, 13:31

Прикордонний контроль, запроваджений Німеччиною через коронавірусну кризу, припиниться з 15 червня.

Про це заявив глава МВС Німеччини Горст Зеєгофер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Послаблення перевірок на кордонах разом з тим набудуть чинності вже з 15 травня.

За словами міністр, передумовою рішення про послаблення перевірок стало зменшення числа заражень коронавірусною інфекцією.

З 15 травня прикордонний контроль не буде здійснюватися на кордоні Німеччини з Люксембургом. Контроль на кордоні з Данією припиниться "як тільки уряд Данії проведе відповідні консультації з сусідніми країнами", сказав Зеєгофер.

На кордонах з Францією, Австрією, Швейцарією перевірки проводитимуться до 15 червня.

В останні кілька днів Зеєгофер обговорював зі своїми колегами в сусідніх країнах і з прем'єр-міністрами прикордонних федеративних земель деталі поступового повернення від стаціонарного контролю до нормального прикордонного нагляду в 30-кілометровому діапазоні.

МВС вважає, що 14-денний карантин для всіх, хто приїжджає до Німеччини, повинен поширюватися тільки на людей, які раніше побували в третіх країнах, але не нанімців, які прибувають з Франції або Нідерландів.

Контроль на кордонах з Данією, Люксембургом, Францією, Австрією та Швейцарією був введений 16 березня, щоб зупинити поширення коронавірусу в Німеччині. З тих пір в'їзд в країну дозволений тільки тим, хто може навести "вагому причину" для цього - наприклад, для роботи, представникам медичної професії або громадянам ЄС, які знаходяться на шляху в свою рідну країну.

Як повідомлялося, група євродепутатів звернулися до президента Єврокомісії з проханням прискорити відкриття кордонів країн у межах ЄС.

"Українська правда" у Threads

Теми: Німеччинакарантин
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