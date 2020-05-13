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Єврокомісія представила рекомендації із поетапного відкриття кордонів в ЄС

Середа, 13 травня 2020, 13:53

Європейська комісія представила пакет керівних принципів і рекомендацій, щоб допомогти державам-членам поступово зняти обмеження на поїздки і дозволити туристичному бізнесу відновити свою роботу після кількох місяців блокування.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний документ розміщений на сайті ЄК.

Одним з головних розділів документа присвячений безпечному відновленню свободи пересування та скасування внутрішнього прикордонного контролю країнами ЄС.

"Вільне пересування і транскордонні поїздки є ключовими для туризму. Оскільки державам-членам вдається скоротити поширення вірусу, загальні обмеження на свободу пересування повинні бути замінені більш цілеспрямованими заходами. Якщо загальне скасування обмежень не виправдовується ситуацією в області охорони здоров'я, Комісія пропонує поетапний і скоординований підхід, який починається зі скасування обмежень між районами або державами-членами з досить подібними епідеміологічними ситуаціями", - йдеться в повідомленні.

Держави-члени при прийнятті рішень щодо скасування обмежень повинні діяти на підставі наступних 3 критеріїв:

- епідеміологічний, зокрема, з акцентом на області, де ситуація поліпшується, на основі рекомендацій Європейського центру з профілактики та контролю захворювань (ECDC) та з використанням регіональної карти, розробленої ECDC;

- здатність застосовувати заходи стримування протягом всієї подорожі, в тому числі на прикордонних переходах, включаючи додаткові запобіжні заходи та заходи, в яких фізичне дистанціювання може бути складним;

- економічні та соціальні міркування, спочатку визначають пріоритетність транскордонного переміщення в ключових областях діяльності, включаючи особисті причини.

Окремо наголошується на принципі недискримінації: коли держава-член вирішує дозволити поїздки на її територію або в конкретні регіони і райони на своїй території, вона повинна дозволяти поїздки з усіх районів, регіонів чи країн в ЄС з аналогічними епідеміологічними умовами.

Обмеження повинні бути скасовані без будь-якої дискримінації для всіх громадян ЄС і всіх жителів цієї держави, незалежно від їх національності, і повинні застосовуватися до всіх частин ЄС у схожій епідеміологічної ситуації.

Теми: ЄСкарантинкордон
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