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Сайт Офісу президента атакували хакери

Середа, 13 травня 2020, 20:38

На державні органи в Україні було здійснено майже 20 DDoS-атак, переважна більшість з яких на сайт Офісу президента.

Джерело: пресслужба Держспецзв'язку

Деталі: Протягом 6-12 травня система кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об'єктів критичної інфраструктури на об'єктах моніторингу зафіксувала 10964 підозрілих подій.

Переважна більшість з них стосується виявлення нестандартних протоколів або подій (45%), спроб мережевого сканування (23%), виявлення мережевого трояна (16%) та спроб отримання прав адміністратора (10%).

Системою захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет було заблоковано 7908 різних видів атак, 99% з яких - мережеві атаки прикладного рівня. Також було заблоковано 18 DDoS-атак (переважна більшість - на сайти Офісу Президента України).

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA у цей період зареєструвала та опрацювала 3207 кіберінцидентів. Близько 98% з них, як повідомляє відомство, належить доменній зоні UACOM.

Українська правда
Теми: Офіс президентахакери


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