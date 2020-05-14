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Європарламент проголосував за спрощення візового режиму з Білоруссю

Четвер, 14 травня 2020, 09:33
Європарламент проголосував за спрощення візового режиму з Білоруссю

Європарламент рекомендував ЄС схвалити дві угоди з Білоруссю: про спрощену процедуру видачі віз і про реадмісію осіб, які перебувають без дозволу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Спрощену процедуру видачі віз на пленарному засіданні у Брюсселі 13 травня підтримали 634 євродепутати, "проти" були 48 парламентарів, утрималися четверо.

За угоду про реадмісію проголосували 560 євродепутатів, 117 висловилися проти, а 13 утрималися.

Візова угода передбачає взаємне полегшення візових процедур для широкої категорії громадян та зниження збору. Водночас буде забезпечено право громадян звертатися за отриманням віз як в посольства європейських країн, так і до візових центрів.

Вартість "шенгену" для білорусів знизиться до 35 євро, а рішення про видачу візи ухвалюватимуть не довше 10 днів (в разі додаткової перевірки термін може зрости до 30 днів). Багато категорій громадян в залежності від мети поїздки зможуть звертатися за візою без сплати збору та отримуватимуть багаторазові візи з більш тривалим терміном дії в спрощеному порядку.

Усі візові заяви повинні будуть розглядати протягом 10 календарних днів. Якщо заява потребуватиме додаткової перевірки, цей термін можуть збільшувати до 30 днів. З іншого боку, термін розгляду заяви можуть скоротити до двох робочих днів "у невідкладних випадках", але тоді візовий збір становитиме 70 євро.

Білоруська віза для громадян ЄС також подешевшає до 35 євро. Крім того, буде збільшено перелік підстав для видачі безкоштовних віз в некомерційних цілях. Термін перебування іноземців в Білорусі збільшиться удвічі: з 90 днів на рік (зараз) до 180.

Документи наберуть чинності в перший день другого місяця після дати отримання відповідного повідомлення сторонами одна одній про завершення процедур ратифікації.

Теми: БілорусьЄСбезвіз
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