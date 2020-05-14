Усі розділи
Укр / Рус

Парламент Франції прийняв суперечливий закон щодо мови ненависті в Інтернеті

Четвер, 14 травня 2020, 10:49

Французькі депутати ухвалили суперечливий законопроєкт про заборону мови ненависті у соціальних мережах, який критики документу назвали цензурою.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

Закон зобов’язує платформи та пошукові системи вилучати образливий вміст - підбурювання до ненависті чи насильства та расистський або релігійний фанатизм - протягом 24 годин. В іншому випадку їм загрожує штраф у розмірі до 1,25 мільйона євро.

Законопроєкт був проголосований підняттям рук у нижній палаті парламенту. Праві партії проголосували проти, тоді як соціалісти переважно утримувались.

Він пройшов у лютому через Сенат (верхню палату), де сенатори зареєстрували свою незгоду правилу 24 годин.

Критики кажуть, що пропозиція зробить Google, Amazon, Facebook та Apple зберігачами свободи вираження поглядів.

Законопроєкт вперше був внесений до парламенту понад рік тому. З того часу до нього кілька разів вносили поправки у відповідь на критику та коментарі, в тому числі від Європейської комісії, яка вимагала більш чіткого визначення того, який саме зміст буде криміналізований.

Проєкт викликав критику з боку контрольних органів у Франції, які висловили занепокоєння щодо можливих порушень права вільно виражати себе у всесвітній мережі Інтернет.

А цифрові компанії стурбовані штрафами або судовими суперечками, які можуть виникнути внаслідок нового навантаження на них.

Нагадаємо, уряд Німеччини схвалив законопроєкт, який зобов'яже платформи соціальних мереж активно повідомляти про незаконний контент, наприклад, про погрози смерті або розпалювання ненависті, у правоохоронні органи.

Теми: Франціямова


powered by lun.ua
Головне сьогодні

МОЗ озвучив критерії 4 етапів виходу з карантину – області можуть іти не в ногу

Коронавірус: В Україні вперше кількість одужань більша за кількість хворих за добу

Європейська комісія запропонувала нові правила для авіаподорожей 

ВООЗ вважає, що коронавірус може стати звичною хворобою

ВідеоМайже півсотні немовлят, народжених для іноземців, перебувають у готелі Києва

Без присутності України: росіяни у Берліні "конструктивно" обговорили Донбас

Усі головні новини...
Франція
Кількість померлих від епідемії у Франції перевищила 27 тисяч
Макрон готує країну до можливого повернення жорсткої ізоляції
Епідемія у Франції: кількість смертей та нових заражень знову зросла
Останні новини
10:54
У МОЗ пояснили, від чого залежить своєчасність видачі зарплат за квітень лікарям "екстренки"
10:54
"Репортери без кордонів" закликають РФ не переслідувати журналістів, які пишуть про COVID-19
10:49
Парламент Франції прийняв суперечливий закон щодо мови ненависті в Інтернеті
10:42
фото Посадовців Одеської митниці спіймали на систематичних хабарях
10:38
Міністр інфраструктури проти швидкого відкриття метро
10:34
У 2020 році вручення Премії Ґонґадзе відбудеться у телеформаті
10:33
Мінус 300 мільярдів рублів: Газпром вперше отримав збиток у 1 кварталі року – ЗМІ
10:23
У Фінляндії під час карантину стрімко зросло споживання алкоголю
10:12
У ЗСУ 8 нових хворих на COVID-19
10:09
Топ-10 інвесторів у "зелену" енергетику за рік заробили 14 мільярдів, найбільше – Ахметов
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!