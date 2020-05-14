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Парламент Франції прийняв суперечливий закон щодо мови ненависті в Інтернеті

Четвер, 14 травня 2020, 10:49

Французькі депутати ухвалили суперечливий законопроєкт про заборону мови ненависті у соціальних мережах, який критики документу назвали цензурою.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

Закон зобов’язує платформи та пошукові системи вилучати образливий вміст - підбурювання до ненависті чи насильства та расистський або релігійний фанатизм - протягом 24 годин. В іншому випадку їм загрожує штраф у розмірі до 1,25 мільйона євро.

Законопроєкт був проголосований підняттям рук у нижній палаті парламенту. Праві партії проголосували проти, тоді як соціалісти переважно утримувались.

Він пройшов у лютому через Сенат (верхню палату), де сенатори зареєстрували свою незгоду правилу 24 годин.

Критики кажуть, що пропозиція зробить Google, Amazon, Facebook та Apple зберігачами свободи вираження поглядів.

Законопроєкт вперше був внесений до парламенту понад рік тому. З того часу до нього кілька разів вносили поправки у відповідь на критику та коментарі, в тому числі від Європейської комісії, яка вимагала більш чіткого визначення того, який саме зміст буде криміналізований.

Проєкт викликав критику з боку контрольних органів у Франції, які висловили занепокоєння щодо можливих порушень права вільно виражати себе у всесвітній мережі Інтернет.

А цифрові компанії стурбовані штрафами або судовими суперечками, які можуть виникнути внаслідок нового навантаження на них.

Нагадаємо, уряд Німеччини схвалив законопроєкт, який зобов'яже платформи соціальних мереж активно повідомляти про незаконний контент, наприклад, про погрози смерті або розпалювання ненависті, у правоохоронні органи.

Теми: Франціямова
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