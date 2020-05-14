У Чорногорії сталися сутички з поліцією через арешт єпископа СПЦ

У Чорногорії сталися протести, спричинені затриманням єпископа та кількох священиків Сербської православної церкви за порушення карантину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на чорногорське видання Vijesti.

У містах Чорногорії Нікшич та Плєвля в ніч на 14 травня відбулися акції протесту і сутички з поліцією. Приводом став арешт єпископа Будімлянсько-Нікшичського Сербської православної церкви Йоанікія та кількох священиків СПЦ. Їх затримали за організацію масових заходів на День Святого Василя Острозького – всупереч карантинним обмеженням.

У Нікшичі близько 400 людей зібралися перед Центр безпеки Нікшича, куди привезли затриманих, вимагаючи відпустити заарештованих, потім спробували заблокувати дорогу у центрі міста. У певний момент акція переросла у сутички з поліцією – протестувальники кидали у правоохоронців каміння, вигукували "Не віддамо святинь", кричали на поліцейських "усташі", поліція у відповідь застосовувала сльозогінний газ.

Постраждали 22 правоохоронців, багатьох протестувальників затримали. Серед затриманих також журналіст сербського видання "Večernji novosti", хоча він висвітлював протест, а не був його учасником.

У Плєвлі поліція повідомляє про чотирьох постраждалих правоохоронців.

"Велика група осіб зібралася на вулиці Kralja Petra, всупереч забороні міністерства охорони здоров’я на публічні зібрання. Після декількох попереджень та наказів від поліції, натовп проігнорував їх та почав кидати каміння, скляні пляшки та піротехніку. Поліцейські застосували сльозогінний газ", - йдеться у повідомленні поліції.

"Балканський оглядач" повідомляє, що менші акції відбулися також в Беране та Будві. У Подгориці були спроби зібратися на протест, але, як повідомляють в поліції, цьому завадили "превентивні дії". Повідомляють, що у центрі чорногорської столиці затримали громадянина, який "піднімав прапор іншої держави".

Акції продовжили протести проти нового законодавства, прийнятого у грудні, що передбачає можливість передачі храмів та монастирів Сербської православнї церкви у державну власність.

Нагадаємо, у неділю в Подгориці близько 50 людей вийшли на акцію проти карантину, ініційовану проросійським депутатом, лідером "Єдиної Чорногорії" (UCG) Гораном Даниловичем. У підсумку вона перетворилася в акцію на захист СПЦ.

Масові заходи на підтримку СПЦ тривали в Чорногорії з початку року, але їх припинили у зв’язку з епідемією коронавірусу. В хресних ходах та молебнах брали участь тисячі вірян.