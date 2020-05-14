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Україна та ЄС домовилися пришвидшити роботу над "промисловим безвізом" - МЗС

Четвер, 14 травня 2020, 15:07

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї домовилися пришвидшити спільну роботу над укладанням "промислового безвізу" між Україною та ЄС.

Про це йшлося під час їхньої відеозустрічі, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Співрозмовники домовилися пришвидшити спільну роботу з підготовки до укладення "промислового безвізу" між Україною та ЄС (Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції), після того як переговорні процеси сповільнилися через пандемію коронавірусу", - повідомили в міністерстві.

Кулеба та Варгеї погодилися надати додатковий імпульс роботі з оновлення Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, приєднання України до Угоди про спільний авіаційний простір, інтеграції у Єдиний цифровий ринок ЄС, участі України як невід’ємної складової у реалізації Європейської зеленої угоди.

Міністр поінформував єврокомісара про ухвалення важливих законодавчих рішень, зокрема, закону про банківську діяльність. Єврокомісар привітав це рішення українського парламенту та додав, що Україна виконала всі умови для виділення подальшої макрофінансової допомоги ЄС.

Щойно Міжнародний валютний фонд надасть свою остаточну оцінку та схвалить подальшу співпрацю з Україною, ЄС буде готовий до виділення другого траншу Четвертої програми макрофінансової допомоги обсягом 500 млн євро без зволікань.

Співрозмовники також обмінялися думками щодо майбутнього "Східного партнерства" у контексті підготовки до цьогорічного саміту.

Кулеба наголосив, що Україна у своєму баченні "Східного партнерства" надалі виходитимете з власних європейських прагнень і європейського вибору та налаштованості на подальше далекосяжне поглиблення політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС, включаючи поступове приєднання до внутрішнього ринку Європейського Союзу.

Теми: ЄСпромисловістьбезвіз
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