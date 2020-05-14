Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вибори у Польщі: кандидатка опозиції вийде з президентських перегонів – ЗМІ

Четвер, 14 травня 2020, 16:02

Малгожата Кідава-Блонська, кандидатка у президенти від головної опозиційної сили Польщі, вийде з перегонів за крісло голови держави.

Про це повідомив портал Onet з посиланням на джерела у партії "Громадянська платформа", передає "Європейська правда".

Офіційне рішення про вихід Кідави-Блонської з перегонів буде прийняте завтра зранку, на зустрічі керівництва "Громадянської платформи". На її заміну, за даними ЗМІ, розглядають кандидатури Рафала Тшасковського, а також ексклаву МЗС Радослава Сікорського.

Керівництво "Платформи" вже деякий час розглядає можливість заміни свого кандидата в президенти. Причиною є різке падіння рейтингів Кідави-Блонської – на даний час в усіх опитуваннях вона  має лише кілька відсотків підтримки і займає п'яте-шосте місце серед кандидатів. Найбільша опозиційна партія не може дозволити собі такого жахливого результату.

Неофіційно відомо, що, намагаючись запобігти травневим виборам керівництво  "Громадянської платформи" хотіло відкрити можливість висунення іншого кандидата. І це дійсно так - нові кандидати можуть балотуватися на нових виборах.

Один зі співрозмовників в штабі "Громадянської платформи" каже, що Кідаві-Блонській запропонували знятися з перегонів. Сама кандидатка вчора опублікувала у своєму Twitter загадковий допис, який деякі сприйняли як оголошення про її відставку.

Тривалий час Кідава-Блонська заперечувала можливість свого виходу з президентських перегонів.

Теми: Польщавиборипрезидент
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

По всій Україні оголосили тривогу: втретє злетів МіГ

Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
Польща
Моравецький про Туска у двох словах: "Іуда, пройдисвіт, шахрай, брехун і балагур"
У Польщі прокоментували нібито відмову Німеччини ремонтувати українські Leopard в країні
Польща остаточно затвердила будівництво першої АЕС
Останні новини
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
По всій Україні оголосили тривогу: втретє злетів МіГ
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
15:25
Ще п’ятьох дітей повернули з окупації – Херсонська ОВА
15:24
Естонія виділила Україні пакет військової допомоги на €80 мільйонів
15:17
Нацбанк не бачить підстав для "друку" грошей
Усі новини...
Реклама: