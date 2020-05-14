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Вибори у Польщі: кандидатка опозиції вийде з президентських перегонів – ЗМІ

Четвер, 14 травня 2020, 16:02

Малгожата Кідава-Блонська, кандидатка у президенти від головної опозиційної сили Польщі, вийде з перегонів за крісло голови держави.

Про це повідомив портал Onet з посиланням на джерела у партії "Громадянська платформа", передає "Європейська правда".

Офіційне рішення про вихід Кідави-Блонської з перегонів буде прийняте завтра зранку, на зустрічі керівництва "Громадянської платформи". На її заміну, за даними ЗМІ, розглядають кандидатури Рафала Тшасковського, а також ексклаву МЗС Радослава Сікорського.

Керівництво "Платформи" вже деякий час розглядає можливість заміни свого кандидата в президенти. Причиною є різке падіння рейтингів Кідави-Блонської – на даний час в усіх опитуваннях вона  має лише кілька відсотків підтримки і займає п'яте-шосте місце серед кандидатів. Найбільша опозиційна партія не може дозволити собі такого жахливого результату.

Неофіційно відомо, що, намагаючись запобігти травневим виборам керівництво  "Громадянської платформи" хотіло відкрити можливість висунення іншого кандидата. І це дійсно так - нові кандидати можуть балотуватися на нових виборах.

Один зі співрозмовників в штабі "Громадянської платформи" каже, що Кідаві-Блонській запропонували знятися з перегонів. Сама кандидатка вчора опублікувала у своєму Twitter загадковий допис, який деякі сприйняли як оголошення про її відставку.

Тривалий час Кідава-Блонська заперечувала можливість свого виходу з президентських перегонів.

Теми: Польщавиборипрезидент


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