Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Єврокомісії похвалили Україну за закони про землю і банки

Четвер, 14 травня 2020, 20:20

У Європейській комісії позитивно оцінили ухвалення законів про землю та банки  українським парламентом. 

Про це заявив очільник генерального директорату Єврокомісії з питань сусідства та переговорів про розширення ЄС Крістіан Даніельсон під час онлайн-дискусії "Україна в Східному партнерстві: амбітний порядок денний після 2020 року", повідомляє "Європейська правда".

"Те, що трапилося на тижні дуже важливо. І земельна реформа, і банківський закон є надзвичайно важливими для України та українських громадян...та для сприйняття України зовні", - зазначив європейський чиновник, відзначаючи позитив у зусиллях України в проведенні реформ. 

Що стосується подальших реформ, то, за словами Даніельсона, ЄС продовжить наполягати на проведенні судовій реформи і реформи державного управління, а також на боротьбі з корупцією. 

ЄС також підтримує наміри української влади провести деолігархізацію. 

"Ми продовжимо припускати, що добре рухатися у напрямку деолігархізації, яка є частиною урядової програми. Це дуже-дуже важливо", - відзначив Даніельсон. 

Щодо економіки, ЄС, за словами чиновника, продовжить працювати, аби Україна отримала кращий доступ до європейського ринку. У цьому контексті дуже важливим буде питання "промислового безвізу". 

Прийняття "антиколомойського" закону про банки раніше привітав голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

По всій Україні оголосили тривогу: втретє злетів МіГ

Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
Останні новини
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
По всій Україні оголосили тривогу: втретє злетів МіГ
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
15:25
Ще п’ятьох дітей повернули з окупації – Херсонська ОВА
15:24
Естонія виділила Україні пакет військової допомоги на €80 мільйонів
15:17
Нацбанк не бачить підстав для "друку" грошей
Усі новини...
Реклама: