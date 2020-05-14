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В Єврокомісії похвалили Україну за закони про землю і банки

Четвер, 14 травня 2020, 20:20

У Європейській комісії позитивно оцінили ухвалення законів про землю та банки  українським парламентом. 

Про це заявив очільник генерального директорату Єврокомісії з питань сусідства та переговорів про розширення ЄС Крістіан Даніельсон під час онлайн-дискусії "Україна в Східному партнерстві: амбітний порядок денний після 2020 року", повідомляє "Європейська правда".

"Те, що трапилося на тижні дуже важливо. І земельна реформа, і банківський закон є надзвичайно важливими для України та українських громадян...та для сприйняття України зовні", - зазначив європейський чиновник, відзначаючи позитив у зусиллях України в проведенні реформ. 

Що стосується подальших реформ, то, за словами Даніельсона, ЄС продовжить наполягати на проведенні судовій реформи і реформи державного управління, а також на боротьбі з корупцією. 

ЄС також підтримує наміри української влади провести деолігархізацію. 

"Ми продовжимо припускати, що добре рухатися у напрямку деолігархізації, яка є частиною урядової програми. Це дуже-дуже важливо", - відзначив Даніельсон. 

Щодо економіки, ЄС, за словами чиновника, продовжить працювати, аби Україна отримала кращий доступ до європейського ринку. У цьому контексті дуже важливим буде питання "промислового безвізу". 

Прийняття "антиколомойського" закону про банки раніше привітав голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.



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