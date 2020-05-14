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Генконсульство України у Мілані відновлює прийом громадян, зупинений через пандемію

Четвер, 14 травня 2020, 22:18

Генеральне консульство України в Мілані з 25 травня відновлює прийом громадян за умови дотримання всіх протиепідемічних вимог. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення установи у Facebook. 

До зняття коронавірусних обмежувальних заходів прийом  буде здійснюватись виключно за попереднім записом на сайті консульства. 

Відвідувачі повинні будуть використовувати захисні маски і, по можливості, рукавички, дотримуватися безпечної дистанції не менше 1 метра як в приміщенні консульства, так і зовні. 

У приміщенні консульства може перебувати не більше однієї людини/сім'ї на кожному з 5 місць прийому.

У разі недотримання зазначених вимог консульство залишає за собою право відмовити у наданні послуг, у перебуванні заявника у приміщенні консульства та може припинити прийом до відновлення необхідного противірусного режиму.

Генеральне консульство України в Мілані призупинило прийом громадян та видачу документів через поширення коронавірусу на півночі Італії ще наприкінці лютого.

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