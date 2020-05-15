Петиція до Зеленського з закликом ратифікувати Стамбульську конвенцію набрала голоси

Електронна петиція з закликом ратифікувати Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульська конвенція) набрала необхідну для розгляду кількість голосів – 25 тисяч.

Джерело: сайт президента

Зміст петиції: "Шановний Володимире Олександровичу, просимо і закликаємо Вас здійснити всі необхідні дії для ратифікації Стамбульської конвенції. Це міжнародна угода Ради Європи, яку станом на січень 2020 року підписали уже понад 35 країн Європейського Союзу. Україна стала однією із держав-авторок Конвенції та однією з перших підписала її. Міжнародні та вітчизняні експерти та експертки, правозахисниці та правозахисники, громадські діячі та діячки неодноразово наполягали на тому, що цей документ має бути ратифікований та імплементований у національне законодавство та політичну платформу держави. Тим паче, що Європейський Парламент у Резолюції від 28 листопада 2019 року закликав держави-підписантки ратифікувати Стамбульську конвенцію.

Для цього існує кілька причин. Передусім, насильство проти жінок та домашнє насильство складають значну частку злочинів проти життя та здоров’я людини. За даними Міністерства внутрішніх справ, щороку від насильства в родині потерпають понад 150 тисяч українок, близько 600 з них гинуть. Поліція фіксує приблизно 300 фактів домашнього насильства як щодо жінок, так і щодо дітей кожного дня. Більше половини дітей і підлітків стають жертвами насильства вдома. Ще більше випадків залишаються невідомими, адже жертви про них не повідомляють у поліцію. Наукові джерела підкреслюють те, що домашнє насильство є однією з найпоширеніших причин розвитку ментальних розладів, хронічних хвороб, соціальної та економічної вразливості жінок та дітей.

По-друге, міжнародні та вітчизняні правозахисні організації регулярно наголошують на необхідності просвітницької діяльності щодо протидії домашньому насильству та насильству проти жінок. Освіта допоможе громадянам та громадянкам навчитися розпізнавати ознаки насильства, розуміти пов’язані з ним ризики та загрози та звертатися за допомогою до відповідних служб. Тренінги для працівників і працівниць поліції, медичних закладів та соціальних служб з питань протидії насильству допоможуть зменшити рівень насильницьких злочинів та підвищать довіру до соціальних інститутів. Ратифікувавши Стамбульську конвенцію, Україна зможе отримати профільну підтримку Ради Європи та міжнародної спільноти з цих питань.

По-третє, Стамбульська конвенція визнана найвищим міжнародним стандартом у попередженні та боротьбі з насильством щодо жінок та домашнім насильством. Конвенція спирається на системний підхід, у рамках якого зазначені явища розглядаються не як особисті проблеми особи або внутрішні конфлікти родини, а як порушення прав людини, відповідальність за реагування на які лежить у тому числі на соціальних інститутах та державах. Стамбульська конвенція допомагає державам впроваджувати дієві інструменти для захисту своїх громадян та громадянок. Документ розроблений з метою ефективно протистояти широкому спектру явищ, серед яких психологічне насильство, фізичне насильство, сексуальне насильство, передусім зґвалтування, примусовий шлюб, примусовий аборт, примусова стерилізація, каліцтво жіночих статевих органів, злочини в ім’я так званої "честі", переслідування, сексуальні домагання.

З огляду на вищевикладене, ми звертаємося до Президента України Зеленського Володимира Олександровича з вимогою виконати міжнародні зобов’язання щодо захисту прав людини та вжити всіх можливих заходів для ратифікації (угоди - УП).

А саме:

Ініціювати рішення про необхідність створення законопроєкту про ратифікацію Стамбульської конвенції; Сприяти розробці законопроєкту про ратифікацію Конвенції у співпраці з громадськими організаціями, які опікуються проблемами домашнього насильства; Сприяти проведенню циклу просвітницьких заходів для народних депутатів та депутаток України щодо необхідності використання гендерно чутливих підходів до законотворчого процесу; Сприяти внесенню новоствореного законопроєкту до Верховної Ради та ухваленню його до розгляду; Забезпечити максимально прозоре та незалежне голосування щодо ухвалення законопроєкту".

Деталі: Петиція зареєстрована 24 лютого. Станом на 1:00 15 травня звернення до президента підписали 41 організація та 25 569 громадян.

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