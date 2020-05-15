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МЗС повідомило, скільки українців померло від COVID-19 за межами країни

П'ятниця, 15 травня 2020, 04:28

За останніми даними, 8 українських громадян померло від COVID-19 за межами України.

Джерело: Міністерство закордонних справ

Деталі: Водночас побороли захворювання 68 громадянина України. Зокрема, 22 українця вилікувались у Греції, 6 – у Польщі, 5 – в Іспанії.

Продовжують боротися з хворобою 145 українця. Зокрема в Італії – 121 людина. Також 6 українців хворіють на COVID-19 у Чехії, 4 – у Німеччині, 3 – в Австрії, по 2 – у США та Швеції. 

Дослівно: "17 525 громадян України звернулися по допомогу до дипломатичних установ України в рамках системи "Захист".

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Нагадаємо: 

  • У світі з 4 521 174 випадків захворювання 1 702 112 осіб одужало та 303 070 померло.

Теми: коронавірускарантин


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