США передали Україні безпекову допомогу на $25 млн

США передали Україні безпекову допомогу на загальну суму 25 мільйонів доларів для використання у зоні Операції об’єднаних сил.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило посольство США в Україні.

"Попри #COVID19, ми продовжуємо надавати Україні допомогу в галузі безпеки. Цього тижня Відділ оборонного співробітництва отримав пристрої нічного бачення, тепловізори, рації та медичне обладнання загальною вартістю понад 25 мільйонів доларів для використання у зоні ООС", - йдеться у повідомленні.

У посольстві додали, що США рішуче стоять на боці України у підтримці її суверенітету та територіальної цілісності перед лицем російської агресії.

Як повідомлялося раніше, близько місяця тому США збільшили допомогу Україні у зв’язку з епідемією до 9,1 млн доларів. Кошти виділятимуться через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Ця допомога спрямовуватиметься на підготовку лабораторних систем, виявлення захворювання, надання технічної підтримки в питаннях реагування та інформування щодо ризиків поширення COVID-19.

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