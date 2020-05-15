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В Італії планують з 3 червня зняти обмеження на пересування між регіонами

П'ятниця, 15 травня 2020, 15:00

В уряді Італії пропонують скасувати з 3 червня обмеження на пересування між реагіонами, запроваджене у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє La Stampa з посиланням на проєкт указу, передає "Європейська правда".

Зокрема, згідно з проєктом, з 18 травня припинять діяти обмеження на будь-які переміщення в межах регіону в якому, мешкає громадянин. З 3 червня пропонується припинити дію обмежень на пересування між регіонами, за винятком окремих районів, якщо щодо них існує обґрунтована загроза зараження.

Італія обмежила переміщення між регіонами і всередині них з введенням карантину в середині березня. Поїздки стали можливі тільки в разі робочої необхідності, за станом здоров'я і в екстрених ситуаціях.

З 4 травня італійці отримали можливість відвідувати близьких в межах одного регіону.

Нагадаємо, від початку епідемії в Італії від коронавірусу померли 31 368 людей. Загальне число заражень перевищує 223 тисячі.

"Українська правда" в Threads

Теми: Італіярегіони
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