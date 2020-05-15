Усі розділи
Укр / Рус

В Італії планують з 3 червня зняти обмеження на пересування між регіонами

П'ятниця, 15 травня 2020, 15:00

В уряді Італії пропонують скасувати з 3 червня обмеження на пересування між реагіонами, запроваджене у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє La Stampa з посиланням на проєкт указу, передає "Європейська правда".

Зокрема, згідно з проєктом, з 18 травня припинять діяти обмеження на будь-які переміщення в межах регіону в якому, мешкає громадянин. З 3 червня пропонується припинити дію обмежень на пересування між регіонами, за винятком окремих районів, якщо щодо них існує обґрунтована загроза зараження.

Італія обмежила переміщення між регіонами і всередині них з введенням карантину в середині березня. Поїздки стали можливі тільки в разі робочої необхідності, за станом здоров'я і в екстрених ситуаціях.

З 4 травня італійці отримали можливість відвідувати близьких в межах одного регіону.

Нагадаємо, від початку епідемії в Італії від коронавірусу померли 31 368 людей. Загальне число заражень перевищує 223 тисячі.

Теми: Італіярегіони


powered by lun.ua
Головне сьогодні

На Львівщині послабили карантин

Масове тестування на антитіла до COVID-19 в Україні можуть почати вже наступного тижня

ДоповненоНападникам на Стерненка оголосили підозру за "хуліганство" – СБУ

Через транспортний колапс обмежать в'їзд вантажівок до Києва

Перша країна Європи оголосила про завершення епідемії коронавірусу

Москва заявила, що Київ "витискає" представників бойовиків із ТКГ

Усі головні новини...
Італія
В Італії зросла добова смертність від коронавірусу
Італія оголосила масову легалізацію трудових мігрантів
Від коронавірусу в Італії померла понад 31 тисяча людей
Останні новини
15:17
НАБУ підозрює, що експосадовець продав нерухомість держпідприємства і забрав гроші собі
15:08
На Волині зафіксували спалах COVID-19 у психлікарні
15:06
6 років за 48 акацій: суд відправив до в’язниці "чорного лісоруба"
15:00
В Італії планують з 3 червня зняти обмеження на пересування між регіонами
15:00
Третій день у Тернополі не фіксують нових хворих на коронавірус, місто відкриває всі ринки
14:46
Facebook заплатить 52 мільйони доларів компенсації модераторам через психічні розлади
14:44
фотоРНБО зняла санкції з олігарха російського походження, якого розшукує НАБУ
14:38
У Чехії з 25 травня відкриють ресторани, бари та басейни
14:21
Посуха в Одеській області згубила 80% посівів, Мінекономіки проситиме про дотації аграріям
14:18
фотоСаакашвілі похизувався, що Єрмак представив його послам G7
Усі новини...