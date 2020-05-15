Макрон визнав помилку у реформуванні системи охорони здоров'я Франції

Президент Франції Еммануель Макрон в п'ятницю 15 травня під час візиту в паризьку лікарню визнав "помилку" у стратегії реформи охорони здоров'я, розпочатої два роки тому, і підтвердив підготовку плану масштабних інвестицій в систему французьких лікарень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

У п'ятницю французький президент зустрівся з лікарями і медперсоналом столичної лікарні Пітьє-Сальпетрієр, що опинилася на передовій у боротьбі з епідемією COVID-19.

В ході розмови медики нагадали президенту його обіцянку, дану в кінці березня, про масштабні інвестиції і переоцінку оплати праці в системі французьких медичних установ.

"Необхідно покласти край цьому зубожінню лікарняної системи", - визнав Еммануель Макрон.

За його словами, влада "зробили помилку в оголошеній стратегії" реформи системи охорони здоров'я, яка почалася два роки тому. Масштаб і темпи цієї реформи були "абсолютно недостатні, з огляду на той стан, в якому опинилися лікарні", - зазначив Макрон.

Він підтвердив, що міністерство охорони здоров'я веде "термінову роботу" по розробці плану інвестицій.

15 травня уряд Франції опублікував спеціальний указ про виплату працівникам французьких лікарень одноразової премії за роботу в умовах епідемії. У 40 департаментах країни, які найбільше постраждали від епідемії COVID-19, вони отримають по 1500 євро. Розмір премії для медиків у решті лікарень країни складе 500 євро.

Глава відділення пульмонології лікарні Пітьє-Сальпетрієр професор Тома Сіміловскі заявив на зустрічі з президентом, що проблему не вирішать невеликі надбавки. "Потрібні шокові рішення в системі оплати праці. Медсестри починають свою кар'єру з зарплатою, що знаходиться на "межі межі бідності", - сказав він.

Проблеми французьких лікарень почалися задовго до коронавірусної кризи. Працівники відділень невідкладної медичної допомоги протягом декількох місяців проводили страйки і протести, вимагаючи збільшення кількості персоналу і фінансування.

У минулому році уряд Макрона оголосив про план для вирішення існуючих проблем, але тепер Макрон визнав "помилку в стратегії".