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За час пандемії ЄС повернув додому понад 580 тисяч своїх громадян

П'ятниця, 15 травня 2020, 20:33

Від початку пандемії коронавірусу Євросоюз повернув додому понад 580 тисяч своїх громадян. 

Про це повідомив президент Європейської Ради Шарль Мішель  у п’ятницю, пише "Європейська правда". 

Він нагадав, що два місяці тому Євросоюз створив консульську координаційну групу для репатріації своїх громадян по всьому світу.

"Сьогодні я хочу привітати координаційну групу та її членів з надзвичайно ефективним і професійним підходом… Їхні зусилля дозволили понад 580 тисячам громадян ЄС благополучно повернуться до своїх домівок в Європі", - цитує Шарля Мішеля пресслужба Європейської Ради. 

Мішель підкреслив, що повернення громадян відбувалося в дуже важких умовах через обмеження на поїздки по всьому світу і брак авіаційного і наземного транспорту  в розпал коронавірусної кризи.

143 представництва ЄС в усьому світі були залучені до репатріації громадян блоку.



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