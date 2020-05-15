Комітет з євроінтеграції відправив програму уряду на доопрацювання
П'ятниця, 15 травня 2020, 22:34
Комітет з питань інтеграції України з ЄС на онлайн-засіданні 15 травня відправив на доопрацювання програму уряду Дениса Шмигаля.
Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті комітету, пише "Європейська правда".
"Комітет одностайно проголосував за те, щоб відправити на доопрацювання програму діяльності Кабінету міністрів України", - сказано у повідомленні.
Експерти комітету надіслали низку рекомендацій до програми у сфері євроінтеграції.
За словами нардепа фракції "Голос" Ярослава Железняка, 12 з 23 комітетів ВРУ відправили уряд доопрацьовувати програму.