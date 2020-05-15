Комітет з євроінтеграції відправив програму уряду на доопрацювання

Комітет з питань інтеграції України з ЄС на онлайн-засіданні 15 травня відправив на доопрацювання програму уряду Дениса Шмигаля.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті комітету, пише "Європейська правда".

"Комітет одностайно проголосував за те, щоб відправити на доопрацювання програму діяльності Кабінету міністрів України", - сказано у повідомленні.

Експерти комітету надіслали низку рекомендацій до програми у сфері євроінтеграції.

За словами нардепа фракції "Голос" Ярослава Железняка, 12 з 23 комітетів ВРУ відправили уряд доопрацьовувати програму.