Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Польща, яка знаходиться на східному фланзі НАТО могла би розмістити у себе ядерну зброю США — посол

Субота, 16 травня 2020, 01:52
Польща, яка знаходиться на східному фланзі НАТО могла би розмістити у себе ядерну зброю США — посол

Посол США у Польщі Джорджетт Мосбахер припустила, що Польща могла би розмістити на своїй території ядерну зброю США. 

Джерело: Голос Америки

Пряма мова: "Якщо Німеччина хоче скоротити ядерні озброєння та послабити НАТО, можливо Польща - яка платить справедливу частку, розуміє ризики, і знаходиться на східному фланзі НАТО - могла би розмістити ці озброєння тут".

Деталі: у виданні припускають, що слова дипломата "Польща - яка платить справедливу частку" імовірно стосується того, що Польща є однією із краї НАТО, як виконують забов'язання витрачати 2% ВВП на потреби оборони, а Німеччина - ні. Однак у грошовому вимірі витрати Берліна (до 50 мільярдів доларів) на потреби оборони значно перевищують витрати Варшави (близько 13 мільярдів).

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАПольщаНімеччинаядерна зброяармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

По всій Україні оголосили тривогу: втретє злетів МіГ

Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
США
В Пентагоні припускають, що у Пригожина є двійники – ЗМІ  
Майже половина американців хоче молодшого президента, ніж Байден та Трамп
Вартість нового пакета зброї зі США з касетними боєприпасами сягне до $800 мільйонів – ЗМІ
Останні новини
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
По всій Україні оголосили тривогу: втретє злетів МіГ
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
15:25
Ще п’ятьох дітей повернули з окупації – Херсонська ОВА
15:24
Естонія виділила Україні пакет військової допомоги на €80 мільйонів
15:17
Нацбанк не бачить підстав для "друку" грошей
Усі новини...
Реклама: