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Польща, яка знаходиться на східному фланзі НАТО могла би розмістити у себе ядерну зброю США — посол

Субота, 16 травня 2020, 01:52

Посол США у Польщі Джорджетт Мосбахер припустила, що Польща могла би розмістити на своїй території ядерну зброю США. 

Джерело: Голос Америки

Пряма мова: "Якщо Німеччина хоче скоротити ядерні озброєння та послабити НАТО, можливо Польща - яка платить справедливу частку, розуміє ризики, і знаходиться на східному фланзі НАТО - могла би розмістити ці озброєння тут".

Деталі: у виданні припускають, що слова дипломата "Польща - яка платить справедливу частку" імовірно стосується того, що Польща є однією із краї НАТО, як виконують забов'язання витрачати 2% ВВП на потреби оборони, а Німеччина - ні. Однак у грошовому вимірі витрати Берліна (до 50 мільярдів доларів) на потреби оборони значно перевищують витрати Варшави (близько 13 мільярдів).

Теми: СШАПольщаНімеччинаядерна зброяармія


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