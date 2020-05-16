Польща, яка знаходиться на східному фланзі НАТО могла би розмістити у себе ядерну зброю США — посол

Посол США у Польщі Джорджетт Мосбахер припустила, що Польща могла би розмістити на своїй території ядерну зброю США.

Джерело: Голос Америки

Пряма мова: "Якщо Німеччина хоче скоротити ядерні озброєння та послабити НАТО, можливо Польща - яка платить справедливу частку, розуміє ризики, і знаходиться на східному фланзі НАТО - могла би розмістити ці озброєння тут".

If Germany wants to diminish nuclear capability and weaken NATO, perhaps Poland - which pays its fair share, understands the risks, and is on NATO's eastern flank - could house the capabilities here: https://t.co/VIzpHIgoUN — Georgette Mosbacher (@USAmbPoland) May 15, 2020

Деталі: у виданні припускають, що слова дипломата "Польща - яка платить справедливу частку" імовірно стосується того, що Польща є однією із краї НАТО, як виконують забов'язання витрачати 2% ВВП на потреби оборони, а Німеччина - ні. Однак у грошовому вимірі витрати Берліна (до 50 мільярдів доларів) на потреби оборони значно перевищують витрати Варшави (близько 13 мільярдів).