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В Іспанії найменша кількість померлих від коронавірусу за два місяці

Субота, 16 травня 2020, 14:14

Кількість щоденних смертей від коронавірусу в Іспанії зменшилася у суботу до 102 і це найнижчий показник з 18 березня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Напередодні повідомлялося про 138 смертей, тоді як позавчора було підтверджено 217 летальних випадків.

Загальна кількість померлих від початку епідемії в Іспанії нині складає 27 563.

Протягом останньої доби було зареєстровано 539 нових випадків коронавірусу, майже стільки ж, як і вчора. Загальне число заражень зросло до 230 698.

Вилікувалися від хвороби понад 146 тисяч людей, з них майже 1700 – за минулу добу. У відділеннях інтенсивної терапії перебувають 11 463 осіб.

Як повідомлялося раніше, за даними дослідження, проведеного Інститутом охорони здоров'я Карлоса III, в Іспанії за час епідемії були інфіковані 5% населення.

Теми: Іспаніяепідеміякоронавірус
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